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Религия и мировоззрение
2020-05-26T14:15
https://ria.ru/20200526/1572002768.html
ФЕОР пожертвовала больницам 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572004634_0:46:2000:1171_1036x0_80_0_0_b8e1a4fa95eade00f581e12bb4ad7a11.jpg
РИА Новости

ФЕОР пожертвовала больницам 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

13:31 26.05.2020 (обновлено: 14:15 26.05.2020)
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© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) направила 15 миллионов рублей больницам, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба организации.
"За последние два месяца ФЕОР оказала помощь 21 больнице, на что было потрачено 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что большая часть средств пошла на респираторы, защитные халаты, панорамные маски, медицинское оборудование (воздушные стерилизаторы и сухожаровые шкафы) и наборы для врачей. Медикам передают варенье, мед, шоколадные конфеты, а также средства гигиены, рабочую обувь и косметику.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
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"Необходимые средства защиты для одной смены врача - одноразовый костюм и респиратор - обходятся в минимум три тысячи рублей, а это нужно ежедневно и для каждого, кто работает в больнице", - рассказал президент ФЕОР раввин Александр Борода, слова которого приводит пресс-служба федерации.
Он отметил, что ФЕОР как религиозная и общественная организация "просто не может оставаться в стороне".
"Это даже не социальная, а наша человеческая ответственность. Мы получаем очень много благодарностей от врачей, что, безусловно, приятно и подтверждает правильность наших действий. ФЕОР планирует помогать больницам до тех пор, пока не наступят кардинальные изменения в эпидемиологической ситуации", - подытожил Борода.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) раздает врачам продуктовые наборы и средства защиты от COVID-19
1 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) раздает врачам средства защиты от COVID-19
2 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) раздает врачам средства защиты от COVID-19
3 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) раздает врачам продуктовые наборы и средства защиты от COVID-19
4 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
5 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
1 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
2 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
3 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
4 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
5 из 5
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федерация еврейских общин РоссииАлександр БородаОбщество
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