ФЕОР пожертвовала больницам 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Федерация еврейских общин России ( Федерация еврейских общин России ( ФЕОР ) направила 15 миллионов рублей больницам, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19 , сообщила во вторник пресс-служба организации.

"За последние два месяца ФЕОР оказала помощь 21 больнице, на что было потрачено 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что большая часть средств пошла на респираторы, защитные халаты, панорамные маски, медицинское оборудование (воздушные стерилизаторы и сухожаровые шкафы) и наборы для врачей. Медикам передают варенье, мед, шоколадные конфеты, а также средства гигиены, рабочую обувь и косметику.

"Необходимые средства защиты для одной смены врача - одноразовый костюм и респиратор - обходятся в минимум три тысячи рублей, а это нужно ежедневно и для каждого, кто работает в больнице", - рассказал президент ФЕОР раввин Александр Борода , слова которого приводит пресс-служба федерации.

Он отметил, что ФЕОР как религиозная и общественная организация "просто не может оставаться в стороне".

"Это даже не социальная, а наша человеческая ответственность. Мы получаем очень много благодарностей от врачей, что, безусловно, приятно и подтверждает правильность наших действий. ФЕОР планирует помогать больницам до тех пор, пока не наступят кардинальные изменения в эпидемиологической ситуации", - подытожил Борода.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.