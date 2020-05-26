Об открытии внешних границ ЕС речи пока не идет, заявил постпред России

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Об открытии внешних границ Об открытии внешних границ Евросоюза речи пока не идёт, сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов

"Об открытии внешних границ Евросоюза, а это я уверен наших сограждан интересует больше, речи пока не идёт, к этому ЕС планирует вернуться не ранее 15 июня", - сказал Чижов на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня".

"Вопрос об открытии границ и воздушного, наземного, морского сообщения - думаю, это дело не ранее второй половины июня, а, может быть, июля, как будет развиваться ситуация с пандемией", - отметил постпред.

При этом Чижов отметил, что на сегодняшний день границы закрыты с обеих сторон, как российские, так и граница стран шенгенской зоны.

"Так что когда это (открытие границ России и ЕС- ред.) будет, говорить на эту тему с индивидуальными странами-членами, думаю, бесполезно, потому что решение будет общеесовское", - подчеркнул он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и ряд европейских стран, популярных среди немецких туристов, рассчитывают 15 июня снять общее предупреждение об опасности путешествий. При этом он подчеркнул, что 15 июня - это "не день, когда можно будет отправляться в отпуск", а день, когда будет принято решение о возможной отмене общего предупреждения об опасности путешествий.