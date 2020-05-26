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Туризм
2020-05-26T14:19
https://ria.ru/20200526/1572002711.html
Об открытии внешних границ ЕС речи пока не идет, заявил постпред России
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РИА Новости

Об открытии внешних границ ЕС речи пока не идет, заявил постпред России

13:30 26.05.2020 (обновлено: 14:19 26.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Об открытии внешних границ Евросоюза речи пока не идёт, сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Об открытии внешних границ Евросоюза, а это я уверен наших сограждан интересует больше, речи пока не идёт, к этому ЕС планирует вернуться не ранее 15 июня", - сказал Чижов на брифинге, организованном в МИА "Россия сегодня".
"Вопрос об открытии границ и воздушного, наземного, морского сообщения - думаю, это дело не ранее второй половины июня, а, может быть, июля, как будет развиваться ситуация с пандемией", - отметил постпред.
При этом Чижов отметил, что на сегодняшний день границы закрыты с обеих сторон, как российские, так и граница стран шенгенской зоны.
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"Так что когда это (открытие границ России и ЕС- ред.) будет, говорить на эту тему с индивидуальными странами-членами, думаю, бесполезно, потому что решение будет общеесовское", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и ряд европейских стран, популярных среди немецких туристов, рассчитывают 15 июня снять общее предупреждение об опасности путешествий. При этом он подчеркнул, что 15 июня - это "не день, когда можно будет отправляться в отпуск", а день, когда будет принято решение о возможной отмене общего предупреждения об опасности путешествий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Хайко МаасВладимир ЧижовМИД ГерманииЕвросоюз
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