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Культура
2020-05-26T14:22
https://ria.ru/20200526/1572002688.html
Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Мой"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572002613_0:0:1709:961_1036x0_80_0_0_3404d5d63be57d65188ec5a9a6e0f76e.jpg
РИА Новости

Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Мой"

14:22 26.05.2020
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на песню "Мой", который создала вместе с режиссером Филом Ли.
Неизвестный мужчина (поклонник или бывший возлюбленный) смотрит кассету с записью концертов Светланы Лободы и кадрами из домашнего архива, на которых она проводит время с близкими, в том числе дочерьми: старшей Евой и младшей Тильдой. На сцене и в обычной жизни певица ведет себя совершенно по-разному.
"Это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста — как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь", — говорится в описании ролика.
В треке "Мой" Лобода рассказывает о несостоявшихся отношениях с любимым человеком, которые распались из-за ее ошибки. Теперь она хочет, чтобы между ними все наладилось: "Представь, что стала я хорошей. А ты мой самый-самый лучший из дней в календаре".
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