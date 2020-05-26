Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на трек "Мой"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода опубликовала на YouTube клип на песню "Мой", который создала вместе с режиссером Филом Ли.

Неизвестный мужчина (поклонник или бывший возлюбленный) смотрит кассету с записью концертов Светланы Лободы и кадрами из домашнего архива, на которых она проводит время с близкими, в том числе дочерьми: старшей Евой и младшей Тильдой. На сцене и в обычной жизни певица ведет себя совершенно по-разному.

"Это калейдоскоп живых картинок из тысячи и одной жизни женщины. Это сотни портретов, настроений, эмоций, которые, подчас, остаются недоступными для случайных людей. Но тот, кто всматривается в любимое лицо, разгадывает тайну. Она очень проста — как бы высоко ты не летал, тебе нужна любовь", — говорится в описании ролика.