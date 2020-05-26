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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:27
https://ria.ru/20200526/1572002468.html
Минздрав рассказал о лечении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями
https://cdn24.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:122:2400:1472_1036x0_80_0_0_3b7a593114fe680e7c4a72b4bde5f76a.jpg
РИА Новости

Минздрав рассказал о лечении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

13:27 26.05.2020
1617
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядок направления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационары пересмотрен в регионах, чтобы помощь была оказана всем нуждающимся, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В регионах пересмотрены порядки направления пациентов в стационары, чтобы необходимая помощь была оказана всем нуждающимся в ней, а задержки минимизированы",- говорится в сообщении.
Коронавирус внёс изменения практически во все сферы жизни, существенное влияние он оказывает и на работу кардиологической службы, уточнили в пресс-службе.
Российское кардиологическое общество подготовило и опубликовано руководство по диагностике и лечению болезней системы кровообращения в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.
"Особое внимание в период эпидемии уделяется обеспечению кардиологических пациентов льготными лекарствами – непрерывная терапия необходимыми препаратами является основной мерой по предупреждению ухудшения течения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые реализуется программа обеспечения всех пациентов после высокотехнологичных вмешательств на сердце бесплатными препаратами вторичной профилактики осложнений", - подчеркнули в Минздраве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
13 мая, 13:45
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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