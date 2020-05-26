Минздрав рассказал о лечении людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Порядок направления пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационары пересмотрен в регионах, чтобы помощь была оказана всем нуждающимся, сообщила пресс-служба Минздрава России

"В регионах пересмотрены порядки направления пациентов в стационары, чтобы необходимая помощь была оказана всем нуждающимся в ней, а задержки минимизированы",- говорится в сообщении.

Коронавирус внёс изменения практически во все сферы жизни, существенное влияние он оказывает и на работу кардиологической службы, уточнили в пресс-службе.

Российское кардиологическое общество подготовило и опубликовано руководство по диагностике и лечению болезней системы кровообращения в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.

"Особое внимание в период эпидемии уделяется обеспечению кардиологических пациентов льготными лекарствами – непрерывная терапия необходимыми препаратами является основной мерой по предупреждению ухудшения течения хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые реализуется программа обеспечения всех пациентов после высокотехнологичных вмешательств на сердце бесплатными препаратами вторичной профилактики осложнений", - подчеркнули в Минздраве.