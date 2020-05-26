Роддом в чувашском Алатыре перепрофилируют под лечение больных с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Роддом в городе Роддом в городе Алатыре , где проживает около 35 тысяч человек, временно перепрофилируют для лечения больных c СOVID-19, рожениц будут направлять в соседний город Шумерля , сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

"В связи с ростом количества заболевших COVID-19 в Алатыре и Алатырском районе родильное отделение временно будет закрыто для перепрофилирования под ковидный центр. Штат медицинских работников родильного отделения сокращаться не будет. В таком режиме отделение будет функционировать до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется", - говорится в сообщении регионального минздрава.

Отмечается, что с начала года в роддоме Алатыря родилось 106 детей, это в среднем 3-4 родов в неделю. "Тогда как число ковидных больных стремительно растет, в том числе и из-за несоблюдения населением режима самоизоляции. В Чебоксарах также ряд медучреждений перепрофилированы под ковидные центры: роддом №5, Центр травматологии и ортопедии", - подчеркивается в сообщении.

Для оказания экстренной помощи в хирургическом корпусе будут оставлены 2 койко-места для рожениц и 4 койко-места – для гинекологических больных. Женщин просят "обращаться за медицинской помощью заранее, чтобы была возможность транспортировать их в Шумерлю" (город в 96 километрах от Алатыря). Подчеркивается, что транспортировка пациенток будет проводиться на транспорте ЦРБ в сопровождении медицинского работника. Женская консультация будет работать в прежнем режиме.

"Всем медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, стимулирующие выплаты будут перечислены в полном объеме. Главный врач и его заместители таких выплат не получат", - отмечается в сообщении.

Всего на территории Чувашии зафиксировано 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.