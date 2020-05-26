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2020-05-26T13:25
https://ria.ru/20200526/1572002365.html
Роддом в чувашском Алатыре перепрофилируют под лечение больных с COVID-19
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РИА Новости

Роддом в чувашском Алатыре перепрофилируют под лечение больных с COVID-19

13:25 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Роддом в городе Алатыре, где проживает около 35 тысяч человек, временно перепрофилируют для лечения больных c СOVID-19, рожениц будут направлять в соседний город Шумерля, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
"В связи с ростом количества заболевших COVID-19 в Алатыре и Алатырском районе родильное отделение временно будет закрыто для перепрофилирования под ковидный центр. Штат медицинских работников родильного отделения сокращаться не будет. В таком режиме отделение будет функционировать до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью не стабилизируется", - говорится в сообщении регионального минздрава.
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Отмечается, что с начала года в роддоме Алатыря родилось 106 детей, это в среднем 3-4 родов в неделю. "Тогда как число ковидных больных стремительно растет, в том числе и из-за несоблюдения населением режима самоизоляции. В Чебоксарах также ряд медучреждений перепрофилированы под ковидные центры: роддом №5, Центр травматологии и ортопедии", - подчеркивается в сообщении.
Для оказания экстренной помощи в хирургическом корпусе будут оставлены 2 койко-места для рожениц и 4 койко-места – для гинекологических больных. Женщин просят "обращаться за медицинской помощью заранее, чтобы была возможность транспортировать их в Шумерлю" (город в 96 километрах от Алатыря). Подчеркивается, что транспортировка пациенток будет проводиться на транспорте ЦРБ в сопровождении медицинского работника. Женская консультация будет работать в прежнем режиме.
"Всем медицинским работникам, работающим с больными COVID-19, стимулирующие выплаты будут перечислены в полном объеме. Главный врач и его заместители таких выплат не получат", - отмечается в сообщении.
Всего на территории Чувашии зафиксировано 2472 случая заражения коронавирусной инфекцией, 11 пациентов скончались, 765 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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