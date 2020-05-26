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Волгоградская область
2020-05-26T13:24
https://ria.ru/20200526/1572002239.html
Волгоградские власти поддержат возрождение завода буровой техники
https://cdn24.img.ria.ru/images/152176/78/1521767828_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_4f1813f60666a63db054b5a2a447002a.jpg
РИА Новости

Волгоградские власти поддержат возрождение завода буровой техники

13:24 26.05.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
Губернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
© РИА Новости / Константин Чалабов
ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Администрация Волгоградской области готова оказать господдержку местному заводу буровой техники, который возобновил работу после 6 лет простоя, сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров.
По информации генерального директора Волгоградского завода буровой техники (ВЗБТ) Александра Рамзаева, предприятие было признано банкротом и не работало более 6 лет. В прошлом году, по его словам, имущественный комплекс приобрела ООО "Корпорация "Красный октябрь", в результате взаимодействия с властями региона новому собственнику удалось сократить накопленную прежними владельцами задолженность заработной платы с 300 миллионов рублей до 34 миллионов. С 20 мая возобновил работу заводской корпус №1.
"Мы запустили производственный корпус площадью 20 тысяч квадратных метров, заключили контракты с уренгойской компанией по отработке металлоконструкций буровых вышек… На выпуск основного (бурового – ред.) выйдем в 21-м году, надо все экспертизы пройти", - сообщил журналистам Рамзаев.
По данным компании, корпус №1 может выпускать до 2 тысяч тонн металлоконструкций в месяц. Завод начал нанимать персонал, на сегодняшний день на площадке задействовано 150 человек.
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Как отметил во время рабочего совещания на ВЗБТ губернатор Бочаров, для региона важно было сохранить уникальный завод, хотя были предложения на его месте построить жилье или логистические центры, склады, теперь стоит задача восстановить производство.
"Мы со своей стороны рассматриваем поддержку данного завода. У нас существует Фонд промышленности Волгоградской области, средства которого направляются на поддержку предприятий, новых площадок для развития. Это и есть старая-новая площадка для развития, и мы предложили руководству завода использовать наши возможности... Средства там достаточно приличные", - сообщил Бочаров.
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