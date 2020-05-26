Волгоградские власти поддержат возрождение завода буровой техники

ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Администрация Администрация Волгоградской области готова оказать господдержку местному заводу буровой техники, который возобновил работу после 6 лет простоя, сообщил журналистам губернатор Андрей Бочаров

По информации генерального директора Волгоградского завода буровой техники (ВЗБТ) Александра Рамзаева, предприятие было признано банкротом и не работало более 6 лет. В прошлом году, по его словам, имущественный комплекс приобрела ООО "Корпорация "Красный октябрь", в результате взаимодействия с властями региона новому собственнику удалось сократить накопленную прежними владельцами задолженность заработной платы с 300 миллионов рублей до 34 миллионов. С 20 мая возобновил работу заводской корпус №1.

"Мы запустили производственный корпус площадью 20 тысяч квадратных метров, заключили контракты с уренгойской компанией по отработке металлоконструкций буровых вышек… На выпуск основного (бурового – ред.) выйдем в 21-м году, надо все экспертизы пройти", - сообщил журналистам Рамзаев.

По данным компании, корпус №1 может выпускать до 2 тысяч тонн металлоконструкций в месяц. Завод начал нанимать персонал, на сегодняшний день на площадке задействовано 150 человек.

Как отметил во время рабочего совещания на ВЗБТ губернатор Бочаров, для региона важно было сохранить уникальный завод, хотя были предложения на его месте построить жилье или логистические центры, склады, теперь стоит задача восстановить производство.