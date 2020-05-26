ПСБ помог более 8 тыс юрлиц в получении безвозмездной помощи через ФНС

"Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, арендных расходов и коммунальных платежей", - говорится в сообщении ПСБ.

Пресс-служба напоминает, что госпрограмма предоставления субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая, предприниматели могут подать заявление в ФНС о перечислении средств за апрель, заявления за май будут приниматься с 1 июня до 1 июля.