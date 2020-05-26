ПСБ помог более 8 тыс юрлиц в получении безвозмездной помощи через ФНС

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Поддержку в получении безвозмездной помощи через ФНС России на общую сумму более одного миллиарда рублей оказал ПСБ более 8 тысячам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.
"Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, арендных расходов и коммунальных платежей", - говорится в сообщении ПСБ.
Пресс-служба напоминает, что госпрограмма предоставления субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая, предприниматели могут подать заявление в ФНС о перечислении средств за апрель, заявления за май будут приниматься с 1 июня до 1 июля.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты получили максимальную поддержку в это непростое время. Именно поэтому мы разработали для них методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС", – сказал начальник управления продаж продуктов электронного бизнеса ПСБ Владимир Давыдов.