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2020-05-26T13:18
https://ria.ru/20200526/1572001921.html
ПСБ помог более 8 тыс юрлиц в получении безвозмездной помощи через ФНС
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РИА Новости

ПСБ помог более 8 тыс юрлиц в получении безвозмездной помощи через ФНС

13:18 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Поддержку в получении безвозмездной помощи через ФНС России на общую сумму более одного миллиарда рублей оказал ПСБ более 8 тысячам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.

"Полученное финансирование компании смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, арендных расходов и коммунальных платежей", - говорится в сообщении ПСБ.

Пресс-служба напоминает, что госпрограмма предоставления субсидий малым и средним предприятиям, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, была объявлена 24 апреля. Начиная с 1 мая, предприниматели могут подать заявление в ФНС о перечислении средств за апрель, заявления за май будут приниматься с 1 июня до 1 июля.
"Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты получили максимальную поддержку в это непростое время. Именно поэтому мы разработали для них методические рекомендации, которые помогут предпринимателям разобраться в вопросах оформления субсидии и заполнения формы ФНС", – сказал начальник управления продаж продуктов электронного бизнеса ПСБ Владимир Давыдов.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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