В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская государственная детская библиотека (РГДБ) при организации литературной премии "Большая сказка" имени Эдуарда Успенского руководствовалась исключительно творческими заслугами, не принимая во внимание личные качества писателя, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе учреждения.
Ранее библиотека объявила конкурс на лучший логотип премии "Большая сказка" имени Успенского. После чего в ряде СМИ появились сообщения о том, что родная дочь писателя Татьяна попросила не называть премию в области детской литературы именем отца из-за его противоречивого характера.
"Литературная премия "Большая сказка" задумана с целью поощрения авторов, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича Успенского как выдающегося детского писателя, создателя известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного сказочника и мастера художественного рассказа", — привела пресс-служба слова директора РГДБ Марии Веденяпиной из ответа Успенской.
Директор отметила, что при организации премии и другой своей культурно-просветительской деятельности РГДБ руководствуется исключительно творческими заслугами писателей и художников-иллюстраторов детской книги, не принимая во внимание их личные качества.
Подчеркивается, что результаты премии будут объявлены в ближайшее время.
Премия была учреждена с целью поощрения авторов, способных создавать литературно-художественные произведения высокого качества, воспитывающих любовь к русскому языку и отечественной литературе и способствующих приобщению к художественному слову и литературному творчеству детей и подростков. Особое внимание жюри премии будет обращать на произведения с нетривиальными сюжетными поворотами, неожиданными авторскими решениями, оригинальными персонажами и характерами, отсутствием штампов и банальностей.
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