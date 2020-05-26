В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского

Эдуард Успенский: "Каждый день приносит радости. Каждый день – новый" Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни на 81-ом году жизни. Радио Sputnik публикует уникальное интервью, записанное почти десять лет назад – в 2009 году, в котором писатель рассказывает о себе и о своей жизни.