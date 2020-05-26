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2020-05-26T13:13
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Открытое горение на складе в Ростовской области ликвидировали
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РИА Новости

Открытое горение на складе в Ростовской области ликвидировали

13:13 26.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений
Сотрудник МЧС РФ во время учений
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе пластиковых изделий в городе Батайске Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар на улице Первой Пятилетки, 67 в городе Батайске произошел во вторник утром, ему был присвоен второй ранг сложности. Позднее огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.
"В 12.34 мск открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
Как сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону, по предварительным данным, никто в результате произошедшего не пострадал.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БатайскРостовская областьПроисшествия
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