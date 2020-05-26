Открытое горение на складе в Ростовской области ликвидировали

Сотрудник МЧС РФ во время учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе пластиковых изделий в городе Спасатели ликвидировали открытое горение на складе пластиковых изделий в городе Батайске Ростовской области , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Пожар на улице Первой Пятилетки, 67 в городе Батайске произошел во вторник утром, ему был присвоен второй ранг сложности. Позднее огонь удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.

"В 12.34 мск открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.