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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:43
https://ria.ru/20200526/1572001747.html
В Новосибирске разрешили возобновить работу продовольственным рынкам
https://cdn25.img.ria.ru/images/156381/74/1563817425_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ae464c10bd140030715524827f3bfd6b.jpg
РИА Новости

В Новосибирске разрешили возобновить работу продовольственным рынкам

13:13 26.05.2020 (обновлено: 13:43 26.05.2020)
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НОВОСИБИРСК, 26 мая — РИА Новости. Власти Новосибирской области разрешили вновь открыть рынки в столице региона, сообщает областное правительство.
Торговать можно продуктами и принадлежностями для садоводства, реализация непродовольственных товаров пока запрещена.
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Как заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, такое решение приняли "после неоднократных проверок Центрального, Октябрьского и Ленинского рынков города Новосибирска".
"После возобновления работы рынков самое важное – продолжать соблюдать комплекс санитарных мер для противодействия распространению коронавируса. Мониторинг розничных рынков мы намерены проводить регулярно", — сказал чиновник.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил работу всех рынков региона с 12 мая, кроме тех, что находятся в Новосибирске.
Тогда же в области смягчили режим самоизоляции из-за коронавируса. Жители теперь могут выходить на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе семьей или группами по два человека.
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За последние сутки в Новосибирской области выявили 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, один человек скончался. Всего за время пандемии в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, 891 пациент выздоровел, 30 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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