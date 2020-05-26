В Новосибирске разрешили возобновить работу продовольственным рынкам

НОВОСИБИРСК, 26 мая — РИА Новости. Власти Власти Новосибирской области разрешили вновь открыть рынки в столице региона, сообщает областное правительство.

Торговать можно продуктами и принадлежностями для садоводства, реализация непродовольственных товаров пока запрещена.

Как заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, такое решение приняли "после неоднократных проверок Центрального, Октябрьского и Ленинского рынков города Новосибирска".

"После возобновления работы рынков самое важное – продолжать соблюдать комплекс санитарных мер для противодействия распространению коронавируса. Мониторинг розничных рынков мы намерены проводить регулярно", — сказал чиновник.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил работу всех рынков региона с 12 мая, кроме тех, что находятся в Новосибирске.

Тогда же в области смягчили режим самоизоляции из-за коронавируса. Жители теперь могут выходить на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе семьей или группами по два человека.

За последние сутки в Новосибирской области выявили 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, один человек скончался. Всего за время пандемии в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, 891 пациент выздоровел, 30 умерли.