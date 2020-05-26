В России более 1,5 тысячи наркологических коек отдали на лечение COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысяч наркологических и реабилитационных коек было перепрофилировано в России для больных COVID-19, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Из коечного фонда наркологической службы перепрофилировано 1564 наркологических и реабилитационных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19, ОРВИ, гриппом, пневмонией", - говорится в презентации к выступлению Брюна на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
При этом наркологическая помощь по экстренным и неотложным показаниями сохранена в полном объеме, отмечается в презентации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.