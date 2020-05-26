В России более 1,5 тысячи наркологических коек отдали на лечение COVID-19

"Из коечного фонда наркологической службы перепрофилировано 1564 наркологических и реабилитационных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19, ОРВИ, гриппом, пневмонией", - говорится в презентации к выступлению Брюна на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".