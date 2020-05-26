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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:12
https://ria.ru/20200526/1572001653.html
В России более 1,5 тысячи наркологических коек отдали на лечение COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823841_0:113:3072:1840_1036x0_80_0_0_a69dbadf841beb7189a5a6695a41c765.jpg
РИА Новости

В России более 1,5 тысячи наркологических коек отдали на лечение COVID-19

13:12 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПациент в палате интенсивной терапии в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Пациент в палате интенсивной терапии в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысяч наркологических и реабилитационных коек было перепрофилировано в России для больных COVID-19, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Из коечного фонда наркологической службы перепрофилировано 1564 наркологических и реабилитационных коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19, ОРВИ, гриппом, пневмонией", - говорится в презентации к выступлению Брюна на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
При этом наркологическая помощь по экстренным и неотложным показаниями сохранена в полном объеме, отмечается в презентации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Евгений Брюн
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