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2020-05-26T13:09
https://ria.ru/20200526/1572001541.html
Богданов обсудил с комиссаром Африканского союза ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Богданов обсудил с комиссаром Африканского союза ситуацию в Ливии

13:09 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги обстановку в Судане и Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов африканской повестки дня, в настоящее время находящихся на рассмотрении в ООН, с упором на обстановку в Судане и Ливии. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка активной роли Афросоюза в урегулировании кризисных ситуаций и конфликтов на континенте по принципу "африканским проблемам – африканское решение", - отметили в МИД.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
Правивший Суданом 30 лет Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после широких общественных выступлений. Армия создала временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. В сентябре прошлого года в стране было создано новое переходное правительство. В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарБлижний ВостокМихаил БогдановОмар аль-БаширЕвросоюзСуданЛивияООНВ мире
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