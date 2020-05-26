Богданов обсудил с комиссаром Африканского союза ситуацию в Ливии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил по телефону с комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаилом Шерги обстановку в Судане и Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы был обсужден ряд актуальных вопросов африканской повестки дня, в настоящее время находящихся на рассмотрении в ООН, с упором на обстановку в Судане и Ливии. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка активной роли Афросоюза в урегулировании кризисных ситуаций и конфликтов на континенте по принципу "африканским проблемам – африканское решение", - отметили в МИД.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
Правивший Суданом 30 лет Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в ходе переворота 11 апреля 2019 года после широких общественных выступлений. Армия создала временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. В сентябре прошлого года в стране было создано новое переходное правительство. В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции.