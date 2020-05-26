В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, общее число достигло 20", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 207 новых случаев COVID-19. Вирус был лабораторно подтвержден специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Кушвы, Нижних Серег, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска, Шали, а также у одного жителя другого региона РФ.
Всего в регионе, таким образом, зарегистрировано 4190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53, 34 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях больниц, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 101. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, уточняет штаб.
За минувшие сутки из больниц выписано 229 человек. Всего уральские врачи вылечили 1499 пациентов.
"Число выписанных на Среднем Урале впервые превысило количество новых случаев", - отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.