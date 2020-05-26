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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:07
https://ria.ru/20200526/1572001395.html
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/50/1557355069_0:280:3141:2047_1036x0_80_0_0_24445d31d81dea19a9ca967cb3124653.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

13:07 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, общее число достигло 20", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 207 новых случаев COVID-19. Вирус был лабораторно подтвержден специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Кушвы, Нижних Серег, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Среднеуральска, Шали, а также у одного жителя другого региона РФ.
Всего в регионе, таким образом, зарегистрировано 4190 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53, 34 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях больниц, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 101. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, уточняет штаб.
За минувшие сутки из больниц выписано 229 человек. Всего уральские врачи вылечили 1499 пациентов.
"Число выписанных на Среднем Урале впервые превысило количество новых случаев", - отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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