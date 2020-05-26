В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

Общее число пациентов в тяжелом состоянии составляет 53, 34 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях больниц, в том числе 17 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 101. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, уточняет штаб.