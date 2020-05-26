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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:07
https://ria.ru/20200526/1572001367.html
Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571184031_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_64cbb396fa082db6f0a429eb4d65ec28.jpg
РИА Новости

Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены

13:07 26.05.2020
8342
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДевушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Персональные данные граждан, которые они вносили при оформлении цифровых пропусков на выход из дома, будут удалены после их отмены, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев на брифинге в правительстве.
На фоне пандемии коронавируса в ряде регионов РФ введен режим самоизоляции и цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для выхода из дома.
"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска – это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции и после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - сказал Шадаев.
"Вот Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска, и вот на этой неделе мы все персональные данные, за исключением тех учетных записей, которые были созданы пользователями на портале госуслуг, у кого их еще не было, для того, чтобы оформлять цифровые пропуска, все персональные данные, связанные с перемещениями, с адресами, с целями выхода – все будет удалено, уничтожено, не останется у нас в государственных информационных системах", - заверил министр.
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