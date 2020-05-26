Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Персональные данные граждан, которые они вносили при оформлении цифровых пропусков на выход из дома, будут удалены после их отмены, заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев на брифинге в правительстве.
На фоне пандемии коронавируса в ряде регионов РФ введен режим самоизоляции и цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для выхода из дома.
"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска – это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции и после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - сказал Шадаев.
"Вот Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска, и вот на этой неделе мы все персональные данные, за исключением тех учетных записей, которые были созданы пользователями на портале госуслуг, у кого их еще не было, для того, чтобы оформлять цифровые пропуска, все персональные данные, связанные с перемещениями, с адресами, с целями выхода – все будет удалено, уничтожено, не останется у нас в государственных информационных системах", - заверил министр.