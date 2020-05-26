Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены

На фоне пандемии коронавируса в ряде регионов РФ введен режим самоизоляции и цифровые пропуска, которые необходимо оформлять для выхода из дома.

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска – это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции и после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - сказал Шадаев.