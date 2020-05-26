Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 38 тысяч

МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 915, до 38059, умерли еще четыре человека, всего скончались 208 пациентов, следует из данных минздрава, опубликованных на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса.
В Белоруссии на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 37144, в том числе минздрав сообщал о 204 умерших.
Согласно официальным данным на 26 мая, в стране зарегистрировано 38059 случаев COVID-19, умерли 208 человек, выздоровели и выписаны 15086. На утро вторника в стране проведено 472906 тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.