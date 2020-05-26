Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 38 тысяч

В Белоруссии на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 37144, в том числе минздрав сообщал о 204 умерших.

Согласно официальным данным на 26 мая, в стране зарегистрировано 38059 случаев COVID-19, умерли 208 человек, выздоровели и выписаны 15086. На утро вторника в стране проведено 472906 тестов на коронавирус.