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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:06
https://ria.ru/20200526/1572001228.html
Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 38 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Белоруссии превысило 38 тысяч

13:05 26.05.2020 (обновлено: 13:06 26.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 915, до 38059, умерли еще четыре человека, всего скончались 208 пациентов, следует из данных минздрава, опубликованных на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса.
В Белоруссии на понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 37144, в том числе минздрав сообщал о 204 умерших.
Согласно официальным данным на 26 мая, в стране зарегистрировано 38059 случаев COVID-19, умерли 208 человек, выздоровели и выписаны 15086. На утро вторника в стране проведено 472906 тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
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