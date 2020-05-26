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2020-05-26T13:05
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Нарколог назвал число смертей в России от отравления алкоголем
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РИА Новости

Нарколог назвал число смертей в России от отравления алкоголем

13:05 26.05.2020
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 5-6 тысяч человек в год умирают в России от отравления алкоголем, ассоциированных со злоупотреблением спиртного смертей может быть до 50 тысяч, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Сколько ассоциированных смертей со злоупотреблением алкоголем? Называются разные цифры, вплоть до фантастических - типа 35 - 50 тысяч человек и так далее, это как считать эти смерти. Точно совершенно - 5-6 тысяч в год умирает от отравления алкоголем", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти.
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
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Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоЕвгений БрюнАлкоголь
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