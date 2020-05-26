Нарколог назвал число смертей в России от отравления алкоголем

"Сколько ассоциированных смертей со злоупотреблением алкоголем? Называются разные цифры, вплоть до фантастических - типа 35 - 50 тысяч человек и так далее, это как считать эти смерти. Точно совершенно - 5-6 тысяч в год умирает от отравления алкоголем", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".