Нарколог назвал число смертей в России от отравления алкоголем

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 5-6 тысяч человек в год умирают в России от отравления алкоголем, ассоциированных со злоупотреблением спиртного смертей может быть до 50 тысяч, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
"Сколько ассоциированных смертей со злоупотреблением алкоголем? Называются разные цифры, вплоть до фантастических - типа 35 - 50 тысяч человек и так далее, это как считать эти смерти. Точно совершенно - 5-6 тысяч в год умирает от отравления алкоголем", - сказал Брюн на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти.