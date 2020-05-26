В сенате Италии высказались против привлечения к суду экс-главы МВД

РИМ, 26 мая - РИА Новости, Сергей Старцев. Джунта (специальная комиссия) итальянского сената во вторник проголосовала против возможности привлечь к суду бывшего главу Джунта (специальная комиссия) итальянского сената во вторник проголосовала против возможности привлечь к суду бывшего главу МВД Италии , сенатора Маттео Сальвини , который возглавляет влиятельную политическую партию "Лига", сообщил новостной телеканал RaiNews24

За такое решение проголосовали 13 членов комиссии, против высказались семь сенаторов.

Судебно-следственные органы Сицилии требовали привлечь бывшего министра к суду по обвинению в умышленном ограничении свободы группы лиц и злоупотреблении властью в связи с резонансным делом о мигрантах, спасенных судном испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms.

В августе 2019 года судно Open Arms, на борту которого находились около 160 мигрантов, потерпевших бедствие в Средиземном море , подошло к берегам итальянского острова Лампедуза . Сальвини, который тогда занимал пост вице-премьера и главы МВД, категорически отказался дать разрешение на заход судна в итальянский порт и высадку находившихся на его борту людей.

Так же как в августе 2018 года, когда аналогичная ситуация возникла вокруг корабля береговой охраны Италии Diciotti со 177 спасенными мигрантами на борту, Сальвини требовал, чтобы решение проблемы было найдено на европейском уровне. В итоге беженцы провели на борту почти три недели, после чего все-таки сошли на берег и были распределены между различными странами ЕС.

Обе эти истории вызвали бурную общественную дискуссию на Апеннинах. Сальвини неоднократно объяснял свою позицию тем, что он действовал в национальных интересах, стремясь остановить нелегальную миграцию в Италию.