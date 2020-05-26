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2020-05-26T13:06
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В сенате Италии высказались против привлечения к суду экс-главы МВД
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РИА Новости

В сенате Италии высказались против привлечения к суду экс-главы МВД

13:06 26.05.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМаттео Сальвини
Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Маттео Сальвини . Архивное фото
РИМ, 26 мая - РИА Новости, Сергей Старцев. Джунта (специальная комиссия) итальянского сената во вторник проголосовала против возможности привлечь к суду бывшего главу МВД Италии, сенатора Маттео Сальвини, который возглавляет влиятельную политическую партию "Лига", сообщил новостной телеканал RaiNews24.
За такое решение проголосовали 13 членов комиссии, против высказались семь сенаторов.
Лидер итальянской партии Лига Севера, депутат Европарламента Маттео Сальвини
12 февраля, 17:49
Сенат Италии проголосовал за привлечение к суду экс-главы МВД Сальвини
Судебно-следственные органы Сицилии требовали привлечь бывшего министра к суду по обвинению в умышленном ограничении свободы группы лиц и злоупотреблении властью в связи с резонансным делом о мигрантах, спасенных судном испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms.
В августе 2019 года судно Open Arms, на борту которого находились около 160 мигрантов, потерпевших бедствие в Средиземном море, подошло к берегам итальянского острова Лампедуза. Сальвини, который тогда занимал пост вице-премьера и главы МВД, категорически отказался дать разрешение на заход судна в итальянский порт и высадку находившихся на его борту людей.
Так же как в августе 2018 года, когда аналогичная ситуация возникла вокруг корабля береговой охраны Италии Diciotti со 177 спасенными мигрантами на борту, Сальвини требовал, чтобы решение проблемы было найдено на европейском уровне. В итоге беженцы провели на борту почти три недели, после чего все-таки сошли на берег и были распределены между различными странами ЕС.
Обе эти истории вызвали бурную общественную дискуссию на Апеннинах. Сальвини неоднократно объяснял свою позицию тем, что он действовал в национальных интересах, стремясь остановить нелегальную миграцию в Италию.
В феврале 2019 года джунта сената проголосовала против привлечения Сальвини к следствию и суду по "делу Diciotti".
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
20 августа 2019, 20:55
Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms
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Маттео СальвиниСредиземное мореЛампедузаМВД ИталииИталияВ мире
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