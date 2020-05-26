В больнице в Коммунарке лечатся 169 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 200 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 169 из них подтверждена новая коронавирусная инфекция, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 208 пациентов. При этом у 169 подтвержден коронавирус. На лечение за минувшие сутки поступили семь человек.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 915 - до 362 342. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве - 2830.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.