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2020-05-26T14:44
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Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
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РИА Новости

Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

13:00 26.05.2020 (обновлено: 14:44 26.05.2020)
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© Фото : Администрации Владимирской области/Департамент здравоохраненияЗаместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
© Фото : Администрации Владимирской области/Департамент здравоохранения
ВОРОНЕЖ, 26 мая — РИА Новости. Владимирская чиновница, прославившаяся высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, сообщает администрация Владимирской области.
Накануне стало известно, что директор депздрава Алексей Мозалев уволился в связи с переходом на другую работу.
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Временно исполняющей обязанности главы ведомства с сегодняшнего дня назначена заместитель директора Юлия Арсенина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
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67475776236
Обсудить 31
Владимир СипягинВладимирская областьОбщество
Популярные комментарии
Почему она не пошла рожать сама вместо повышения.
26 мая, 13:50
Адам Ваксель
93102012
все логично. неси ересь с трибуны - получи повышение 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
26 мая, 13:21
Evgeniy Domichev
68112332
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