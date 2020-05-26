Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

ВОРОНЕЖ, 26 мая — РИА Новости. Владимирская чиновница, прославившаяся высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения, сообщает администрация Владимирской области.
Накануне стало известно, что директор депздрава Алексей Мозалев уволился в связи с переходом на другую работу.
26 июня 2019, 19:51Кожевникова оценила слова владимирской чиновницы о рождении детей
Временно исполняющей обязанности главы ведомства с сегодняшнего дня назначена заместитель директора Юлия Арсенина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".