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2020-05-26T12:58
https://ria.ru/20200526/1572000724.html
Суд по делу Кочаряна перенесли на 9 июня
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РИА Новости

Суд по делу Кочаряна перенесли на 9 июня

12:58 26.05.2020
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Суд в Ереване перенес заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна на 9 июня, передает корреспондент РИА Новости.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
"Суд получил справку из медицинского центр "Измирлян" о том, что Кочарян, исходя из состояния его здоровья, не может участвовать в судебном заседании и неизвестно когда врачи позволят ему присутствовать на суде. Кроме того, адвокат Армена Геворкяна Эрик Алексанян попросил отложить заседания до нормализации ситуации с коронавирусом" - сказала во вторник в ходе процесса судья по делу Анна Данибекян.
Она также сообщила, что тест на коронавирус у адвоката Оганяна Инессы Петросян оказался положительным, в результате она и другой адвокат - Карен Межлумян - самоизолировались. "Учитывая эти обстоятельства, судебное заседание переносится на 13.00 (12.00 мск) 9 июня", - сказала Данибекян.
Роберт Кочарян
19 мая, 14:21
Адвокат рассказал о прошедшей операции у экс-главы Армении Кочаряна
Кочарян, госпитализированный в начале марта, вернулся 3 апреля в СИЗО из гражданской больницы, где лечился от гипертонии. Однако 28 апреля он вновь был переведен из СИЗО в ереванский медцентр "Измирлян" на обследование. Двенадцатого мая его прооперировали. Причина, по которой потребовалась операция, не называется.
Восьмого мая защита Кочаряна попросила суд освободить его под личное поручительство бывших премьеров Армении Вазгена Манукяна, Хосрова Арутюняна и Карена Карапетяна, а также бывшего премьера непризнанной Нагорно-Карабахской республики Анушавана Даниеляна. Все поручители явились в суд и подтвердили свои намерения. Тринадцатого мая судья отклонила ходатайство.
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Роберт КочарянАрменияВ мире
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