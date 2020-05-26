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2020-05-26T12:56
https://ria.ru/20200526/1572000549.html
В Чувашии приняли закон об упрощенном налоговом режиме для самозанятых
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РИА Новости

В Чувашии приняли закон об упрощенном налоговом режиме для самозанятых

12:56 26.05.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Депутаты парламента Чувашии в День российского предпринимательства приняли закон об упрощенном налоговом режиме для самозанятых, перейти на который можно будет добровольно, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующий закон принят сразу в двух чтениях на сессии Государственного совета Чувашии во вторник. Документ инициировал врио главы Чувашии Олег Николаев в целях создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.
"Этот режим налогообложения предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность. Тем, кто выберет этот налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу. Все доходы будут учитываться автоматически, с помощью специального мобильного приложения. Важно и то, что налог дает возможность самозанятым получить стаж, что учитывается при выходе на пенсию, или, к примеру, подтвердить доходы при получении кредита", - цитирует пресс-служба слова министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.
Подчеркивается, что налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим, переход на который осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
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Налог на профессиональный доход будет действовать в течение 10 лет - с 2019 по 2028 годы. В порядке эксперимента он был введен в 23 регионах России. С 1 июля 2020 года остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту. На сегодняшний день специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" принят в 10 субъектах Приволжского федерального округа.
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Чувашская Республика (Чувашия)Экономика
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