В Чувашии приняли закон об упрощенном налоговом режиме для самозанятых

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Депутаты парламента Депутаты парламента Чувашии в День российского предпринимательства приняли закон об упрощенном налоговом режиме для самозанятых, перейти на который можно будет добровольно, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующий закон принят сразу в двух чтениях на сессии Государственного совета Чувашии во вторник. Документ инициировал врио главы Чувашии Олег Николаев в целях создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.

"Этот режим налогообложения предоставляет самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность. Тем, кто выберет этот налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу. Все доходы будут учитываться автоматически, с помощью специального мобильного приложения. Важно и то, что налог дает возможность самозанятым получить стаж, что учитывается при выходе на пенсию, или, к примеру, подтвердить доходы при получении кредита", - цитирует пресс-служба слова министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.

Подчеркивается, что налог на профессиональный доход - это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим, переход на который осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.