Названы условия допуска туристов на кубанские курорты

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России ( Ассоциация туроператоров России ( АТОР рассказала , как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края

На онлайн-семинаре с участием властей региона и представителей турбизнеса начальник отдела санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов краевого Министерства туризма Юрий Миланко отметил, что до 6 июня на Кубани действует карантин и все прибывающие должны отправиться на самоизоляцию в обсерватор. Это не касается тех, кто планирует отдыхать в санаториях: такие группы туристов будут проходить только проверку документов (путевки и другие подтверждения брони).

Однако впоследствии всех, кто будет приезжать в Краснодарский край, в аэропорту или на вокзале ждет визуальный осмотр на выявление признаков ОРВИ. Далее следует проверка документов: путевки, справок или заключений об отсутствии коронавируса (срок действия справки — 48 часов) и контакта с инфицированными (не менее чем за 14 дней до отъезда). При этом последний документ должен быть как у взрослых, так и у детей. В случае отсутствия указанных справок туристов поместят в обсерватор.

Приезжающие на личном транспорте будут проходить все процедуры уже на месте, однако в ряде случаев документы и брони могут проверить на дорогах сотрудники ГИБДД.

С 1 июня в Краснодарском крае начнут работать санатории с медицинскими лицензиями, а во второй половине месяца — при благоприятной эпидемиологической ситуации — могут открыться пансионаты и отели.

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на следующей неделе появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19. По его словам, Ростуризм по-прежнему будет рекомендовать по возможности воздерживаться от поездок за пределы страны, так как опасность второй волны заболеваемости еще высока и предпосылок для начала массовых туристических поездок за рубеж пока нет.