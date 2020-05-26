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2020-05-26T14:26
https://ria.ru/20200526/1572000373.html
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
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РИА Новости

Названы условия допуска туристов на кубанские курорты

12:54 26.05.2020 (обновлено: 14:26 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевОлимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
На онлайн-семинаре с участием властей региона и представителей турбизнеса начальник отдела санаторно-курортного комплекса и рекреационных ресурсов краевого Министерства туризма Юрий Миланко отметил, что до 6 июня на Кубани действует карантин и все прибывающие должны отправиться на самоизоляцию в обсерватор. Это не касается тех, кто планирует отдыхать в санаториях: такие группы туристов будут проходить только проверку документов (путевки и другие подтверждения брони).
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Однако впоследствии всех, кто будет приезжать в Краснодарский край, в аэропорту или на вокзале ждет визуальный осмотр на выявление признаков ОРВИ. Далее следует проверка документов: путевки, справок или заключений об отсутствии коронавируса (срок действия справки — 48 часов) и контакта с инфицированными (не менее чем за 14 дней до отъезда). При этом последний документ должен быть как у взрослых, так и у детей. В случае отсутствия указанных справок туристов поместят в обсерватор.
Приезжающие на личном транспорте будут проходить все процедуры уже на месте, однако в ряде случаев документы и брони могут проверить на дорогах сотрудники ГИБДД.
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С 1 июня в Краснодарском крае начнут работать санатории с медицинскими лицензиями, а во второй половине месяца — при благоприятной эпидемиологической ситуации — могут открыться пансионаты и отели.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на следующей неделе появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19. По его словам, Ростуризм по-прежнему будет рекомендовать по возможности воздерживаться от поездок за пределы страны, так как опасность второй волны заболеваемости еще высока и предпосылок для начала массовых туристических поездок за рубеж пока нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Коронавирус в РоссииАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Как доказать, что я не контактировал с заболевшими? Кто может взять на себя ответственность и дать мне такую справку? Чушь несут, как обычно...
26 мая, 13:33
TTTim Tim
6910201
И где брать эти справки??? В большинстве регионов тесты делают только при подозрении на вирус, сделать по своему желанию даже платно невозможно.
26 мая, 12:56
AAA A
5621003
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