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2020-05-26T13:33
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В Москве женщина с кухонным ножом пыталась "выбить долг" из соседки
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РИА Новости

В Москве женщина с кухонным ножом пыталась "выбить долг" из соседки

12:51 26.05.2020 (обновлено: 13:33 26.05.2020)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Москве задержали женщину, напавшую с ножом на соседку якобы с целью вернуть долг, сообщила заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД Екатерина Гузь.
По ее словам, инцидент произошел на Нижегородской улице. В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что соседка пытается отнять у нее деньги. Оперативники выехали на место происшествия и задержали подозреваемую — 51-летнюю москвичку, у которой изъяли кухонный нож.
По словам задержанной, она требовала у соседки вернуть долг. Потерпевшая же заявила, что никаких денежных взаимоотношений между ними не было.
Полиция возбудила уголовное дело о разбое.
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