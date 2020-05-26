В Москве женщина с кухонным ножом пыталась "выбить долг" из соседки

По ее словам, инцидент произошел на Нижегородской улице. В полицию обратилась 42-летняя женщина, которая заявила, что соседка пытается отнять у нее деньги. Оперативники выехали на место происшествия и задержали подозреваемую — 51-летнюю москвичку, у которой изъяли кухонный нож.