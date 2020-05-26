Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T13:23
https://ria.ru/20200526/1572000171.html
"Уралкуз" начал выпуск новых марок сплавов для авиационных предприятий
https://cdn24.img.ria.ru/images/17463/86/174638628_0:538:3000:2226_1036x0_80_0_0_02ecf2ac43679ad96b85b7c23ffe6b99.jpg
РИА Новости

"Уралкуз" начал выпуск новых марок сплавов для авиационных предприятий

13:23 26.05.2020
134
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкНа заводе
На заводе
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
На заводе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завод "Уральская кузница" ("Уралкуз", входит в группу "Мечел") начал внедрение в производство новых видов марок литейных жаропрочных сплавов для авиационно-строительных заводов, говорится в сообщении компании.
Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов освоено производство трех новых марок литейных жаропрочных сплавов. Они производятся на челябинском филиале завода. Отмечается, что уже в июне планируется поставка первой пробной партии заказчику.
"Уралкуз" производит жаропрочные сплавы в виде литых прутков - заготовок для последующего переплава непосредственно на заводе-заказчике продукции. Предприятия авиационной сферы используют литые прутки из данных марок сталей для высокоточной отливки элемента газотурбинных и турбореактивных двигателей - лопатки турбины.
Ожидается, что продукция из новейших сплавов будет востребована как для гражданского, так и для военного авиастроения, космической отрасли.
"Мы выиграли первый тендер на поставку прутков одной из новых марок для компании "Кузнецов" - крупнейшего российского предприятия авиационного и космического двигателестроения. Прутки уже изготовлены и готовы к отгрузке", – рассказал директор по сбыту "Уралкуза" Алексей Мезенцев.
Завод "Уральская кузница" является ведущим российским производителем и поставщиком штамповочной продукции из специальных сталей и сплавов практически для всех отраслей машиностроения, ракетостроения и космической промышленности. На внутреннем рынке штамповок доля предприятия превышает 20%. В 2019 году "Уралкуз" произвел и отгрузил 108 тысяч тонн товарной продукции.
Советский орбитальный корабль Буран отмечает двадцатилетний юбилей полета
25 мая, 11:28РИА Наука
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
300100
Обсудить 0
МечелЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поздравил предпринимателей с профессиональным праздником
Группа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера Магнит
ФАС проверит наличие картеля между "Магнитом" и другими торговыми сетями
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
РЖД с 29 мая вернет ряд рейсов "Сапсанов"
Губернатор Волгоградской области провел встречу с добровольцами
Волгоградские власти поддержат возрождение завода буровой техники
Уборщик
Потерявшие работу жители вышли на общественные работы в Ленобласти
Первый зампред Банка России по денежно-кредитной политике Дмитрий Тулин
В ЦБ оценили возможный уход с рынка отдельных слабых банков
Каракас
Посол Ирана опроверг информацию о вывозе золота из Венесуэлы
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
"Командование ООН" в Корее обвинило в нарушении перемирия обе стороны
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
Ксавье Р. Роле переизбран председателем Совета директоров ФосАгро
Человек наносит на руки антибактериальный гель
В Москве за время пандемии произвели более 10 млн упаковок антисептика
В центре города Волоколамска
Установка очистки промышленных выбросов появилась в Подмосковье
Президентский дворец в Индии
В Индии заявили, что обдумывают возможность хранения нефти в США
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Конкретных дат заседания Госсовета по экономике пока нет, заявил Песков
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры
Рубли
Сервис оптовых закупок продуктов "на_полке" начал работать для физлиц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
Лента новостейМолния