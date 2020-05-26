"Уралкуз" начал выпуск новых марок сплавов для авиационных предприятий

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Завод "Уральская кузница" ("Уралкуз", входит в группу " Завод "Уральская кузница" ("Уралкуз", входит в группу " Мечел ") начал внедрение в производство новых видов марок литейных жаропрочных сплавов для авиационно-строительных заводов, говорится в сообщении компании.

Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов освоено производство трех новых марок литейных жаропрочных сплавов. Они производятся на челябинском филиале завода. Отмечается, что уже в июне планируется поставка первой пробной партии заказчику.

"Уралкуз" производит жаропрочные сплавы в виде литых прутков - заготовок для последующего переплава непосредственно на заводе-заказчике продукции. Предприятия авиационной сферы используют литые прутки из данных марок сталей для высокоточной отливки элемента газотурбинных и турбореактивных двигателей - лопатки турбины.

Ожидается, что продукция из новейших сплавов будет востребована как для гражданского, так и для военного авиастроения, космической отрасли.

"Мы выиграли первый тендер на поставку прутков одной из новых марок для компании "Кузнецов" - крупнейшего российского предприятия авиационного и космического двигателестроения. Прутки уже изготовлены и готовы к отгрузке", – рассказал директор по сбыту "Уралкуза" Алексей Мезенцев.