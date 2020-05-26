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2020-05-26T12:47
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Юмашева решила перейти в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей
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РИА Новости

Юмашева решила перейти в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей

12:47 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренИнга Юмашева
Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федорен
Инга Юмашева . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева ("Единая Россия") из думского комитета по международным делам перейдет в комитет по вопросам семьи, женщин и детей, проект соответствующего постановления опубликован в электронной базе данных ГД.
"Вывести депутата Государственной думы Юмашеву Ингу Альбертовну из состава комитета Государственной Думы по международным делам и ввести ее в состав комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей", - говорится в проекте постановления.
В пакете документов также опубликовано заявление Юмашевой на имя руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе в комитет по вопросам семьи.
Госдума может обсудить этот вопрос на заседании 28 мая.
Ранее также стало известно, что координатором депутатской группы по связям с парламентом Соединенных Штатов Америки вместо Юмашевой планируется назначить главу комитета ГД по образованию и науке Вячеслава Никонова. Об этом сообщал РИА Новости член группы, депутат Казбек Тайсаев.
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Инга ЮмашеваКазбек ТайсаевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав НиконовПолитика
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