Юмашева решила перейти в комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей

"Вывести депутата Государственной думы Юмашеву Ингу Альбертовну из состава комитета Государственной Думы по международным делам и ввести ее в состав комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей", - говорится в проекте постановления.

В пакете документов также опубликовано заявление Юмашевой на имя руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова с просьбой рассмотреть вопрос о ее переходе в комитет по вопросам семьи.