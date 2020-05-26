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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:49
https://ria.ru/20200526/1571999689.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 409
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 409

12:49 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 24, до 409, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 385 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 409. На лечении 293 пациента. Выписаны 103 человека. Летальных случаев 13", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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