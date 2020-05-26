В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 409

Ранее в ведомстве сообщали о 385 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 24 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 409. На лечении 293 пациента. Выписаны 103 человека. Летальных случаев 13", - говорится в сообщении пресс-службы.