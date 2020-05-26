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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:45
https://ria.ru/20200526/1571999660.html
В Москве не будут полностью отменять штрафы из "Социального мониторинга"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706534_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_16741299ae935dff55c5bb804094e130.jpg
РИА Новости

В Москве не будут полностью отменять штрафы из "Социального мониторинга"

12:45 26.05.2020
18044
© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Москвы не будут полностью отменять штрафы, выписанные больным коронавирусом с помощью приложения "Социальный мониторинг", сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Система оспаривания штрафов существует. Мы не будем рассматривать полную амнистию. Во-первых, мы видим, что есть люди, которые являются нарушителями... которые нарушают не один раз, не пять, а 10. Амнистировать эти штрафы никто не будет. Все деньги, которые собираются в виде этих штрафов, направляются на борьбу с коронавирусом", - сказал Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он также отметил, что власти не планируют отменять действие приложения. "Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет", - добавил глава департамента.
По его словам, приложение было разработано, чтобы обезопасить здоровых граждан от тех, кто заразился COVID.
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"Многие страны выпустили подобные приложения, которые отслеживают тех людей, которые заболели. Мы пока не готовы разговаривать об отмене, равно как и наши коллеги в других странах", - добавил Немерюк.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
124021976
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМосква
Популярные комментарии
Тех, кто заболел - ключевые слова ...а не всех подряд. Граждане, не ленимся, подаем в суд!! Всех не перештрафуют))) и не пересажают.
26 мая, 13:55
svstrelochnik vulgaris
1810003
Создаётся новейший словарь рЫссийского языка: "воровство" - "коррупция"; "слежка" - "социальный мониторинг"...
26 мая, 14:33
nnop300
1000000
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