В Москве не будут полностью отменять штрафы из "Социального мониторинга"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Власти Москвы не будут полностью отменять штрафы, выписанные больным коронавирусом с помощью приложения "Социальный мониторинг", сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк

"Система оспаривания штрафов существует. Мы не будем рассматривать полную амнистию. Во-первых, мы видим, что есть люди, которые являются нарушителями... которые нарушают не один раз, не пять, а 10. Амнистировать эти штрафы никто не будет. Все деньги, которые собираются в виде этих штрафов, направляются на борьбу с коронавирусом", - сказал Немерюк в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

Он также отметил, что власти не планируют отменять действие приложения. "Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет", - добавил глава департамента.

По его словам, приложение было разработано, чтобы обезопасить здоровых граждан от тех, кто заразился COVID.

"Многие страны выпустили подобные приложения, которые отслеживают тех людей, которые заболели. Мы пока не готовы разговаривать об отмене, равно как и наши коллеги в других странах", - добавил Немерюк.