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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:39
https://ria.ru/20200526/1571999319.html
В Крыму рассказали о субсидиях пострадавшему от коронавируса бизнесу
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:193:3071:1920_1036x0_80_0_0_fdb3b77e435c13120b1b2dc70e5c6b1e.jpg
РИА Новости

В Крыму рассказали о субсидиях пострадавшему от коронавируса бизнесу

12:39 26.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Более 700 миллионов рублей перечислено в Крыму для выплат субсидий в размере минимального размера оплаты труда сотрудникам пострадавших из-за ситуации с коронавирусом предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила вице-премьер региона Ирина Кивико.
Выплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника (в 2020 году в России он установлен на уровне 12,13 тысячи рублей) будут выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня.
"Наиболее популярной мерой является выплата ФНС – 12 тысяч 130 рублей на каждого сотрудника… Уже подали более 25 тысяч налогоплательщиков эти заявления и уже выплачено более 700 миллионов рублей, получено на расчетные счета", - сказала Кивико в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в Симферополе. Она не уточнила, скольким заявителям уже выплачены субсидии и кому было отказано.
Свыше 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже получили прямую выплату от государства в размере 1 МРОТ на работника, сообщил в понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ирина КивикоКоронавирусыМаксим РешетниковФедеральная налоговая служба (ФНС России)СимферопольОбщество
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