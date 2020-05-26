В Крыму рассказали о субсидиях пострадавшему от коронавируса бизнесу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Более 700 миллионов рублей перечислено в Крыму для выплат субсидий в размере минимального размера оплаты труда сотрудникам пострадавших из-за ситуации с коронавирусом предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила вице-премьер региона Ирина Кивико.
Выплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника (в 2020 году в России он установлен на уровне 12,13 тысячи рублей) будут выплачивать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня.
"Наиболее популярной мерой является выплата ФНС – 12 тысяч 130 рублей на каждого сотрудника… Уже подали более 25 тысяч налогоплательщиков эти заявления и уже выплачено более 700 миллионов рублей, получено на расчетные счета", - сказала Кивико в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в Симферополе. Она не уточнила, скольким заявителям уже выплачены субсидии и кому было отказано.
Свыше 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уже получили прямую выплату от государства в размере 1 МРОТ на работника, сообщил в понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников.
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