В Индии заявили, что обдумывают возможность хранения нефти в США

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 мая – РИА Новости. Индия рассматривает возможность хранения закупленного ранее по снизившейся цене запаса нефти в хранилищах США, заявил министр нефтяной промышленности страны Дхармендра Прадхан в интервью телеканалу CNBC TV18.
"Мы изучаем некоторую возможность, если сможем сохранить часть наших инвестиций в другой стране... мы изучаем возможность в США, если мы сможем хранить часть дешевой нефти", - сказал Прадхан.
Цены на нефть с начала года упали в несколько раз, особенно сильный спад отмечался в марте и апреле на фоне опасений за перспективы спроса на сырье из-за коронавируса.
По словам Прадхана, Индия, третий по величине в мире потребитель и импортер нефти, уже заполнила свои стратегические хранилища объемом 5,33 миллиона тонн, а еще 8,5–9 миллионов тонн её нефти находятся на танкерах в разных частях света, в основном в Персидском заливе.
Министр также отметил, что Индия планирует построить новое стратегическое хранилище, чтобы увеличить мощности хранения на 6,5 миллионов тонн, и заинтересована в участии мировых инвесторов в строительстве этих объектов.
Прадхан также отметил, что спрос в мае на бензин и дизельное топливо в Индии составляет около 60-65% по сравнению с прошлым годом, но добавил, что по прогнозам экспертов потребление топлива в июне вернется к уровню прошлого года. В апреле спрос на топливо в Индии снизился почти вдвое, достигнув самого низкого уровня с 2007 года, в связи с общенациональным режимом изоляции, введенном из-за пандемии коронавируса.