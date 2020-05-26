В Индии заявили, что обдумывают возможность хранения нефти в США

"Мы изучаем некоторую возможность, если сможем сохранить часть наших инвестиций в другой стране... мы изучаем возможность в США, если мы сможем хранить часть дешевой нефти", - сказал Прадхан.

Цены на нефть с начала года упали в несколько раз, особенно сильный спад отмечался в марте и апреле на фоне опасений за перспективы спроса на сырье из-за коронавируса

По словам Прадхана, Индия, третий по величине в мире потребитель и импортер нефти, уже заполнила свои стратегические хранилища объемом 5,33 миллиона тонн, а еще 8,5–9 миллионов тонн её нефти находятся на танкерах в разных частях света, в основном в Персидском заливе.

Министр также отметил, что Индия планирует построить новое стратегическое хранилище, чтобы увеличить мощности хранения на 6,5 миллионов тонн, и заинтересована в участии мировых инвесторов в строительстве этих объектов.