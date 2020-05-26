ФАС проверит наличие картеля между "Магнитом" и другими торговыми сетями

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России проведет проверки в 56 субъектах Федерации на наличие картельного сговора между " Магнитом " и другими торговыми сетями, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах провести проверки на предмет наличия картельного сговора между АО "Тандер" ("Магнит") и другими торговыми сетями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне ведомство и его челябинское УФАС провели совещание с руководством "Тандера". Как поясняет ФАС, поводом для этого стала ценовая политика ритейлера в период пандемии коронавируса в сфере "социально значимых" товаров, в том числе речь о цене гречки. Например, торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" в отдельные периоды превышала 200%. Также УФАС заподозрило "Магнит" и SPAR в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.

Как в связи с этим отметил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, причиной роста цен на гречку "при отсутствии объективных причин" могут быть картели, поэтому проверки будут проводиться в тех регионах, где также было зафиксировано завышение цены на эту крупу.