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2020-05-26T12:51
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ФАС проверит наличие картеля между "Магнитом" и другими торговыми сетями
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РИА Новости

ФАС проверит наличие картеля между "Магнитом" и другими торговыми сетями

12:32 26.05.2020 (обновлено: 12:51 26.05.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГруппа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера "Магнит"
Группа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера Магнит
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в 56 субъектах Федерации на наличие картельного сговора между "Магнитом" и другими торговыми сетями, говорится в сообщении ведомства.
"ФАС поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах провести проверки на предмет наличия картельного сговора между АО "Тандер" ("Магнит") и другими торговыми сетями", - говорится в сообщении.
Уточняется, что накануне ведомство и его челябинское УФАС провели совещание с руководством "Тандера". Как поясняет ФАС, поводом для этого стала ценовая политика ритейлера в период пандемии коронавируса в сфере "социально значимых" товаров, в том числе речь о цене гречки. Например, торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" в отдельные периоды превышала 200%. Также УФАС заподозрило "Магнит" и SPAR в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу.
Как в связи с этим отметил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, причиной роста цен на гречку "при отсутствии объективных причин" могут быть картели, поэтому проверки будут проводиться в тех регионах, где также было зафиксировано завышение цены на эту крупу.
По итогам же совещания Тенишев попросил представителей торговой сети изучить торговую политику в регионах и дать обратную связь ведомству в течение недели. Он также напомнил, что наказанием за сговор могут быть административные штрафы до 15% от годового оборота компании и уголовная ответственность.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Магнит (компания-ритейлер)Экономика
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