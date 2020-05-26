Новый закон о преференциях для крупного бизнеса приняли на Камчатке

"Предприниматели, потратившие в рамках своего проекта от 200 миллионов до пяти миллиардов рублей на строительство объектов, создание транспортной, цифровой, социальной и иной инфраструктуры, смогут заключить с регионом соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В рамках соглашения они получат меры господдержки на определенный период, а также неизменные налоговые условия на срок от шести до 20 лет и неизменные условия техрегулирования (лицензирования, землепользования и застройки территорий) на срок до трех лет", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания.