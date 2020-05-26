Новый закон о преференциях для крупного бизнеса приняли на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. Предприниматели, вложившие более 200 миллионов рублей на значимые для Камчатки инфраструктурные проекты, получат господдержку и особые налоговые условия, соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания края, сообщает во вторник пресс-служба парламента.
По словам спикера законодательного собрания Валерия Раенко, вводятся преференции для тех, кто вложит серьезные средства в экономику Камчатского края, за исключением строительства торговых центров, оптово-розничной торговли, продажи топлива, организации азартных игр и еще ряда направлений.
"Предприниматели, потратившие в рамках своего проекта от 200 миллионов до пяти миллиардов рублей на строительство объектов, создание транспортной, цифровой, социальной и иной инфраструктуры, смогут заключить с регионом соглашение о защите и поощрении капиталовложений. В рамках соглашения они получат меры господдержки на определенный период, а также неизменные налоговые условия на срок от шести до 20 лет и неизменные условия техрегулирования (лицензирования, землепользования и застройки территорий) на срок до трех лет", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания.
Раенко уточнил, что законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с принятым 1 апреля этого года федеральным законом "О защите и поощрении капиталовложений в России". Закон позволит обеспечить потенциальным инвесторам привлекательные условия для работы в регионе – стабильные и понятные правила игры на период реализации проекта.