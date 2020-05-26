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2020-05-26T21:12
https://ria.ru/20200526/1571998332.html
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
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РИА Новости

"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

12:23 26.05.2020 (обновлено: 21:12 26.05.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. "Газпром" остановил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал — Европа".
По данным оператора Gascade, принимающего энергоноситель на территории Германии, прокачка на этом отрезке упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник, а к восьми утра вторника полностью прекратилась.
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Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.

"Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объемам", — рассказал он РИА Новости.

В то же время аналитик полагает, что долгосрочного прекращения транзита через польский участок ожидать не стоит: "Газпрому" необходимо сохранить все маршруты, чтобы быть готовым к потенциальному росту спроса в будущем, поэтому минимальные объемы газа все равно будут прокачивать.
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Контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, теперь прокачка по отрезку "Ямала — Европы" проходит только по результатам аукционов. Так, на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов ранее сообщал, что, несмотря на истечение контракта с Варшавой, поставки газа по польскому участку так или иначе продолжат. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранить объем поставок российского голубого топлива через ее территорию.
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Петр НаимскийДмитрий МаринченкоЯмал-Европа (газопровод)Сергей КуприяновГазпромПольшаЭкономика
Популярные комментарии
сразу видно эксперда из гидной незалежной ))) у них нефть до сих пор в отрицательной стоимости )) а весь мир покупает уже по 35 баксов !
26 мая, 13:08
Олег Первов
3481500013
Вы во всех делах эксперт - и в статьях об армии, и о флоте своё веское слово вставляете и в экономике вы специалист. Какое у вас образование? Адмирал пехоты экономических войск? То, что никакой СПГ не сравнится по цене с газопроводным вы, конечно же во внимание не берёте. Почему вы европейцев считаете глупее себя?
26 мая, 12:52
ТМТоварищ Мaузер
349110005
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