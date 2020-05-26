"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"

"Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях "качай или плати" делает маршрут через Беларусь и Польшу для "Газпрома" балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объемам", — рассказал он РИА Новости.