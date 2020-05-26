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В "Единой России" рассказали о перспективах праймериз в цифровом формате
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РИА Новости

В "Единой России" рассказали о перспективах праймериз в цифровом формате

12:22 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предварительное голосование (праймериз) "Единой России", которое проводится в электронном формате, может стать образцом для распространения этой технологии и на выборах более широкого масштаба, считает замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов.
Праймериз ЕР стартовали в понедельник, они впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители будут представлять ЕР на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в электронном формате.
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"Я думаю, что тот смелый эксперимент, который ставит "Единая Россия" - он как раз и задает рамки вот этой проектной деятельности по отработке процедур электронного голосования не только на партийных праймериз но и, может быть, в более широком масштабе", - сказал Перминов в эфире телеканала "Россия 24".
На сегодняшний день на праймериз проголосовали уже порядка 145 тысяч выборщиков. Перминов также напомнил, что в день старта процедуры на сайт праймериз была совершена хакерская атака, но это не сказалось на корректности голосования.
"Единая Россия" - единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в процедуре может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре, россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
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