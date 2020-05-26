В "Единой России" рассказали о перспективах праймериз в цифровом формате

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Предварительное голосование (праймериз) " Предварительное голосование (праймериз) " Единой России ", которое проводится в электронном формате, может стать образцом для распространения этой технологии и на выборах более широкого масштаба, считает замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов

Праймериз ЕР стартовали в понедельник, они впервые будут проходить в течение целой недели и завершатся вечером в воскресенье. Победители будут представлять ЕР на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в электронном формате.

"Я думаю, что тот смелый эксперимент, который ставит "Единая Россия" - он как раз и задает рамки вот этой проектной деятельности по отработке процедур электронного голосования не только на партийных праймериз но и, может быть, в более широком масштабе", - сказал Перминов в эфире телеканала "Россия 24"

На сегодняшний день на праймериз проголосовали уже порядка 145 тысяч выборщиков. Перминов также напомнил, что в день старта процедуры на сайт праймериз была совершена хакерская атака, но это не сказалось на корректности голосования.