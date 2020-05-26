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На модуле SputnikPro обсудят инструменты веб-анализа сайтов
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РИА Новости

На модуле SputnikPro обсудят инструменты веб-анализа сайтов

12:23 26.05.2020 (обновлено: 14:01 26.05.2020)
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© Фото : Егор СтупинВеб-аналитик МИА "Россия сегодня" Игорь Тугушев
Веб-аналитик МИА Россия сегодня Игорь Тугушев
© Фото : Егор Ступин
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 29 мая, в 13.00 мск состоится семинар на тему "Веб-аналитика от А до Я или инструменты веб-анализа сайта для новичков".
Что ищут на вашем сайте пользователи? Какие каналы привлечения посетителей являются наиболее качественными? Что такое конверсия? Какая информация интересует ту или иную категорию интернет-аудитории? На эти и другие вопросы зрителей ответит веб-аналитик МИА "Россия сегодня" Игорь Тугушев.
Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На вебинарах обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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