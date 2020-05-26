В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Большинство из 50 пациентов, у которых был выявлен Большинство из 50 пациентов, у которых был выявлен коронавирус Калининградской области за последние сутки, имеют клиническую симптоматику, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 50 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 18 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, 32 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 14 диагностирована пневмония", - сказали в штабе.

При этом за сутки в регионе выявили рекордное количество заболевших коронавирусом. По каждому случаю отрабатывается круг контактных с заболевшим по семье и работе. Эти сведения передаются в медицинские организации для установления наблюдения и обследования на COVID-19. Всем контактным с заболевшим вручается постановление об изоляции по месту жительства, их отстраняют от работы. По месту работы заболевшего проводится дезинфекция.

На 26 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 44,7 тысячи человек. Выявлено 1294 случая заражения, из них 556 человек выздоровели (22 за последние сутки), 21 человек скончался. Под медицинским наблюдением находятся 3550 человек, в том числе 186 в условиях обсерватора.