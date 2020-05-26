Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:18
https://ria.ru/20200526/1571997920.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1036x0_80_0_0_7895642729f7e687510a1b4bc752801f.jpg
РИА Новости

В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:18 26.05.2020
752
© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Большинство из 50 пациентов, у которых был выявлен коронавирус в Калининградской области за последние сутки, имеют клиническую симптоматику, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 50 случаев коронавирусной инфекции. Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 18 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, 32 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе у 14 диагностирована пневмония", - сказали в штабе.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
При этом за сутки в регионе выявили рекордное количество заболевших коронавирусом. По каждому случаю отрабатывается круг контактных с заболевшим по семье и работе. Эти сведения передаются в медицинские организации для установления наблюдения и обследования на COVID-19. Всем контактным с заболевшим вручается постановление об изоляции по месту жительства, их отстраняют от работы. По месту работы заболевшего проводится дезинфекция.
На 26 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 44,7 тысячи человек. Выявлено 1294 случая заражения, из них 556 человек выздоровели (22 за последние сутки), 21 человек скончался. Под медицинским наблюдением находятся 3550 человек, в том числе 186 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту
Правительство установило спецтариф "Аэрофлота" на полеты в Калининград
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал режим полетов над Калининградской областью
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Автомобиль скорой медицинской помощи
На стройплощадке в Калининграде разбился рабочий, упав с восьмого этажа
Бразилия
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Фотоснимок коронавируса
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии за сутки зафиксировали 198 заражений коронавирусом
Водитель за рулем автобуса
Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния