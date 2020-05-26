Страховщики перечислили нарушения ПДД, которые повлияют на цену ОСАГО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский союз автостраховщиков напомнил, какие нарушения правил дорожного движения будут учитывать страховые компании при определении тарифа Российский союз автостраховщиков напомнил, какие нарушения правил дорожного движения будут учитывать страховые компании при определении тарифа ОСАГО для водителя.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон об индивидуализации ОСАГО. Теперь страховщики смогут брать в расчет личностные характеристики водителя, в том числе наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации авто.

Как отметил глава Союза автостраховщиков Игорь Юргенс , новая редакция закона позволит учитывать несколько видов грубых нарушений ПДД.

Прежде всего это состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и случаи, когда водитель скрылся с места ДТП. Эти обстоятельства страховщики будут учитывать при заключении договора в течение года по окончании срока наказания.

Кроме того, могут учитываться и неоднократные нарушения, которые не привели к аварии: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и существенное (более чем на 60 километров в час) превышение скорости. Важно, что такие нарушения должны быть зафиксированы не камерами.

"Это нововведение позволит более гибко оценивать величину базового тарифа для нарушителей и тех, кто не нарушает, ведь сейчас страховщики лишены такой возможности. А значит, у автовладельцев появится дополнительный экономический стимул не нарушать ПДД: ведь для аккуратных водителей полис ОСАГО будет стоить заметно дешевле", — сказал Юргенс.