Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T13:04
https://ria.ru/20200526/1571997602.html
Остаться без работы и не сдаться: как работает салон маникюра в Крыму
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000618_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_2a21337d5273b4d30b702f07338d68be.jpg
РИА Новости

Остаться без работы и не сдаться: как работает салон маникюра в Крыму

12:13 26.05.2020 (обновлено: 13:04 26.05.2020)
18479
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости, Светлана Самсонова. Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя никогда не могла представить, что ей запретят работать. За месяц простоя из-за ограничений, связанных с пандемией, маленькая компания, а вместе с ней и семья Марии практически лишились дохода.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей", старт которого приурочен ко Дню российского предпринимательства, Мария Зотько рассказала, как получила субсидию на выплату зарплаты и как постепенно восстанавливает бизнес.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
Вчера, 10:10Распространение нового коронавируса
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях

Ограничения из-за коронавируса

В начале апреля Мария Зотько с мужем Юрием планировала открытие обновленной школы маникюра в Симферополе - они взяли кредит на ремонт старого помещения, закупили новую мебель. А 28 марта в Крыму ввели ограничения из-за коронавируса. В республике запретили массовые мероприятия, закрылись парикмахерские и салоны красоты, магазины.
"Это было большим ударом для меня, наша работа полностью остановилась: 28 марта мы закрыли магазин, салон и школу. Честно говоря, и в страшном сне не могло присниться, что однажды мне запретят по какой-то причине работать. Я привыкла зарабатывать своим трудом, я никогда в жизни не просила денег ни у родителей, ни у кого", - говорит Мария.
© Фото : из личного архива Марии ЗотькоХозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя
Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя
© Фото : из личного архива Марии Зотько
Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя
Зотько признается, что доходы ее компании в апреле упали практически до нуля. Даже магазин, который стал заниматься онлайн-продажами, принес очень маленькую прибыль, ведь их клиенты – салоны красоты и студии маникюра - весь месяц были закрыты. Их работу в Крыму разрешили только 1 мая.
"Из всего нашего бизнеса открылась только моя студия. Магазин работает в онлайн-режиме. А проводить очные групповые курсы пока запрещено", - рассказывает Мария.
Магазинам в Крыму разрешено работать с прошлой недели, но свой Зотько пока не откроют. Девушка говорит, что там невозможно организовать торговлю со всеми требованиями Роспотребнадзора – помещение не проветривается, системы вентиляции в здании нет, также сейчас невозможно купить бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха, его нет в продаже, да и цены на установку выросли в 2,5 раза. Но у Зотько уже есть другой план - развивать интернет-торговлю.
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы
Вчера, 10:15Камчатский край
Камчатский бизнес получит дополнительные налоговые льготы

Субсидия на зарплату

Сейчас Мария с мужем постепенно восстанавливают бизнес. Девушка уже воспользовалась мерой поддержки от государства - субсидией на выплату заработной платы.
"Я получила субсидию от государства 12 тысяч рублей, это субсидия, которая идет по пострадавшим отраслям. Оказание парикмахерских услуг признано одной из наиболее пострадавших отраслей", - рассказывает Мария.
Она объясняет, что в ее компании работают всего три человека - она, ее супруг и торговый представитель, поэтому сумма получилась небольшой.
"Со всеми другими коллегами такого рода отношения - приглашенные преподаватели - сами по себе юрлица", - объясняет она.
© Фото : из личного архива Марии ЗотькоХозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя
Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя
© Фото : из личного архива Марии Зотько
Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя
Со всеми остальными трудностями, уверена Зотько, они справятся сами - не будут просить в банке отсрочку по кредиту и собираются вовремя заплатить налоги. Если воспользоваться отсрочками, платежи накопятся как снежный ком - и тогда уже будет тяжело со всеми расплатиться, объясняет Мария.
С арендой им, можно сказать, повезло - помещения, где располагаются студия и школа, находятся в их собственности, а арендодатель квадратных метров под магазин уменьшил плату.
"Но платить все равно надо. Также мы выплачиваем кредит, оплачиваем съемное жилье, коммунальные платежи… Если бы не было финансовых запасов, мы бы просто с голоду умерли, ведь за апрель ничего не заработали. Пришлось тратить те деньги, которые мы откладывали на строительство дома", - говорит Мария.
Восстановить былой, до карантина, объем продаж, по ее оценке, удастся к следующему лету.
Офис
Вчера, 08:50Распространение нового коронавируса
Эксперты рассказали, как пережить пандемию и сохранить бизнес

Клиенты ждали

Несмотря на все трудности, Зотько уверена, что нынешний кризис их компании удастся преодолеть без больших потерь. Оптимизм внушают клиенты. По словам Марии, с начала мая все дни были расписаны.
"Клиенты ждали нашего открытия. Первую неделю было очень много. Люди вышли с карантина и побежали, ведь столько времени ногти отращивали. В день я принимала по 4-5 человек. А это очень напряженный рабочий день, на одного клиента уходит около двух часов", - говорит Мария.
Сейчас девушка ждет, когда власти Крыма разрешат работать образовательным центрам, ведь школа была для нее основным занятием до введения ограничений.
"Школа занимала львиную долю моего времени, потому что я веду курсы, которые длятся по 20-30 рабочих дней. Я регулярно звоню в региональный Роспотребнадзор, в минобразования Крыма, спрашиваю, когда можно будет открыться, но пока никто не знает", - говорит Мария.
Здание Счетной палаты РФ
Вчера, 08:30
Бизнесу нужны ясные перспективы в каждой отрасли, считает аудитор СП

Из Москвы в Симферополь

Девушка вместе с мужем переехали в Симферополь из Москвы в 2016 году - у супруга астма, и врачи посоветовали сменить климат. И действительно, помогло - через несколько недель на новом месте симптомы болезни, которые мучили его годами, исчезли. А Мария сменила не только место жительства - она кардинально изменила свою жизнь. В Москве она профессионально занималась танцами, много лет руководила большой студией шотландских танцев и даже защитила диплом на тему танцев Шотландии на историческом факультете МГУ. А как хореограф не раз участвовала в фестивале "Спасская башня" на Красной площади.
У Марии художественное образование - она закончила художественную школу и несколько лет занималась в студии батика.
"Еще перед переездом в Симферополь я прошла обучение ногтевому сервису, и в Крыму мы решили организовать с мужем свой бизнес. Мы открыли магазин, где продаем профессиональную продукцию и оборудование для маникюра для салонов красоты, собственный салон ногтевого сервиса и школу для обучения и повышения квалификации мастеров маникюра", - рассказывает она.
Мария говорит, что ни капли не жалеет, что оставила столицу и бурную творческую жизнь, ведь в Крыму она занимается тем, что ей действительно нравится, – наводит красоту сама и учит этому других.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
20122111
Обсудить 1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСимферопольОбщество
Рекомендуем
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
"Россия сегодня" и стопкоронавирус.рф запустят проект о предпринимателях
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму отреагировали на украинскую идею о плате за въезд на полуостров
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Люди во время наводнения в деревне Мурката к востоку от Гаухати в Индии
В Индии более 30 тысяч человек оказались в зоне наводнений
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Девушки занимаются за компьютером
Ученые объяснили, почему студентам опасно откладывать дела на завтра
Актриса Дарья Мороз
Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния