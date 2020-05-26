Остаться без работы и не сдаться: как работает салон маникюра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости, Светлана Самсонова. Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя никогда не могла представить, что ей запретят работать. За месяц простоя из-за ограничений, связанных с пандемией, маленькая компания, а вместе с ней и семья Марии практически лишились дохода.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" , старт которого приурочен ко Дню российского предпринимательства, Мария Зотько рассказала, как получила субсидию на выплату зарплаты и как постепенно восстанавливает бизнес.

Ограничения из-за коронавируса

В начале апреля Мария Зотько с мужем Юрием планировала открытие обновленной школы маникюра в Симферополе - они взяли кредит на ремонт старого помещения, закупили новую мебель. А 28 марта в Крыму ввели ограничения из-за коронавируса . В республике запретили массовые мероприятия, закрылись парикмахерские и салоны красоты, магазины.

"Это было большим ударом для меня, наша работа полностью остановилась: 28 марта мы закрыли магазин, салон и школу. Честно говоря, и в страшном сне не могло присниться, что однажды мне запретят по какой-то причине работать. Я привыкла зарабатывать своим трудом, я никогда в жизни не просила денег ни у родителей, ни у кого", - говорит Мария.

© Фото : из личного архива Марии Зотько Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя © Фото : из личного архива Марии Зотько Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя

Зотько признается, что доходы ее компании в апреле упали практически до нуля. Даже магазин, который стал заниматься онлайн-продажами, принес очень маленькую прибыль, ведь их клиенты – салоны красоты и студии маникюра - весь месяц были закрыты. Их работу в Крыму разрешили только 1 мая.

"Из всего нашего бизнеса открылась только моя студия. Магазин работает в онлайн-режиме. А проводить очные групповые курсы пока запрещено", - рассказывает Мария.

Магазинам в Крыму разрешено работать с прошлой недели, но свой Зотько пока не откроют. Девушка говорит, что там невозможно организовать торговлю со всеми требованиями Роспотребнадзора – помещение не проветривается, системы вентиляции в здании нет, также сейчас невозможно купить бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха, его нет в продаже, да и цены на установку выросли в 2,5 раза. Но у Зотько уже есть другой план - развивать интернет-торговлю.

Субсидия на зарплату

Сейчас Мария с мужем постепенно восстанавливают бизнес. Девушка уже воспользовалась мерой поддержки от государства - субсидией на выплату заработной платы.

"Я получила субсидию от государства 12 тысяч рублей, это субсидия, которая идет по пострадавшим отраслям. Оказание парикмахерских услуг признано одной из наиболее пострадавших отраслей", - рассказывает Мария.

Она объясняет, что в ее компании работают всего три человека - она, ее супруг и торговый представитель, поэтому сумма получилась небольшой.

"Со всеми другими коллегами такого рода отношения - приглашенные преподаватели - сами по себе юрлица", - объясняет она.

© Фото : из личного архива Марии Зотько Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя © Фото : из личного архива Марии Зотько Хозяйка магазина, студии ногтевого сервиса и школы мастеров маникюра Мария Зотько из Симферополя

Со всеми остальными трудностями, уверена Зотько, они справятся сами - не будут просить в банке отсрочку по кредиту и собираются вовремя заплатить налоги. Если воспользоваться отсрочками, платежи накопятся как снежный ком - и тогда уже будет тяжело со всеми расплатиться, объясняет Мария.

С арендой им, можно сказать, повезло - помещения, где располагаются студия и школа, находятся в их собственности, а арендодатель квадратных метров под магазин уменьшил плату.

"Но платить все равно надо. Также мы выплачиваем кредит, оплачиваем съемное жилье, коммунальные платежи… Если бы не было финансовых запасов, мы бы просто с голоду умерли, ведь за апрель ничего не заработали. Пришлось тратить те деньги, которые мы откладывали на строительство дома", - говорит Мария.

Восстановить былой, до карантина, объем продаж, по ее оценке, удастся к следующему лету.

Клиенты ждали

Несмотря на все трудности, Зотько уверена, что нынешний кризис их компании удастся преодолеть без больших потерь. Оптимизм внушают клиенты. По словам Марии, с начала мая все дни были расписаны.

"Клиенты ждали нашего открытия. Первую неделю было очень много. Люди вышли с карантина и побежали, ведь столько времени ногти отращивали. В день я принимала по 4-5 человек. А это очень напряженный рабочий день, на одного клиента уходит около двух часов", - говорит Мария.

Сейчас девушка ждет, когда власти Крыма разрешат работать образовательным центрам, ведь школа была для нее основным занятием до введения ограничений.

"Школа занимала львиную долю моего времени, потому что я веду курсы, которые длятся по 20-30 рабочих дней. Я регулярно звоню в региональный Роспотребнадзор, в минобразования Крыма, спрашиваю, когда можно будет открыться, но пока никто не знает", - говорит Мария.

Из Москвы в Симферополь

Девушка вместе с мужем переехали в Симферополь из Москвы в 2016 году - у супруга астма, и врачи посоветовали сменить климат. И действительно, помогло - через несколько недель на новом месте симптомы болезни, которые мучили его годами, исчезли. А Мария сменила не только место жительства - она кардинально изменила свою жизнь. В Москве она профессионально занималась танцами, много лет руководила большой студией шотландских танцев и даже защитила диплом на тему танцев Шотландии на историческом факультете МГУ. А как хореограф не раз участвовала в фестивале "Спасская башня" на Красной площади.

У Марии художественное образование - она закончила художественную школу и несколько лет занималась в студии батика.

"Еще перед переездом в Симферополь я прошла обучение ногтевому сервису, и в Крыму мы решили организовать с мужем свой бизнес. Мы открыли магазин, где продаем профессиональную продукцию и оборудование для маникюра для салонов красоты, собственный салон ногтевого сервиса и школу для обучения и повышения квалификации мастеров маникюра", - рассказывает она.

Мария говорит, что ни капли не жалеет, что оставила столицу и бурную творческую жизнь, ведь в Крыму она занимается тем, что ей действительно нравится, – наводит красоту сама и учит этому других.