Житель Подмосковья пытался выдать смерть сына за несчастный случай

"Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 27-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть малолетнего сына (ч.4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным СК, отец мальчика "на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища". Из-за этого у ребенка образовалась субдуральная гематома головы, в результате которой он скончался. На допросе обвиняемый вину не признал.