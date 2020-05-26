Житель Подмосковья пытался выдать смерть сына за несчастный случай

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следствие выяснило, что смерть маленького мальчика в подмосковном доме была не несчастным случаем, а следствием побоев его отца, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что 23 мая в частном доме в Наро-Фоминске обнаружено тело полуторогодовалого мальчика. Когда ребенок был в ванной с матерью, он почувствовал себя плохо, упал и больше в сознание не приходил. Отец тогда заявил, что видел, как мальчик упал с крутой железной лестницы.
"Следственным отделом по городу Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области 27-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть малолетнего сына (ч.4 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным СК, отец мальчика "на почве личных неприязненных отношений нанес ему множественные удары руками в область головы и туловища". Из-за этого у ребенка образовалась субдуральная гематома головы, в результате которой он скончался. На допросе обвиняемый вину не признал.
"Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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