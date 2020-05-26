На Сахалине детские лагеря откроются с 1 июня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая – РИА Новости. Более 300 летних детских лагерей всех типов начнут работать на Сахалине с 1 июня, сообщило во вторник правительство региона.
"Все учреждения будут работать в соответствии с усиленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - говорится в пресс-релизе.
Министерство просвещения РФ направило рекомендации об организации летней оздоровительной кампании с 1 июля. Однако субъектам предоставили право сдвигать сроки с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
"Решение начать принимать ребят с 1 июня принято по итогам заседания межведомственной комиссии, в которую вошли представители управления Роспотребнадзора, главного управления МЧС России по Сахалинской области, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления", – цитирует пресс-служба слова главы регионального министерства образования Анастасии Киктевой.
По информации правительства, загородные лагеря должны работать по типу обсерваторов, без контактов извне, в том числе и с родителями. Детей ждут 310 лагерей различного вида — 4 стационарных, 150 — дневного пребывания, 100 — профильных, 18 — палаточного типа и 38 лагерей труда и отдыха. Сейчас учреждения получают заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на предоставление услуг. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отрядах должно быть не более 15 детей, на массовые мероприятия в закрытых помещениях допускается не более 50 человек. Каждый желающий отдохнуть обязан предоставить медицинскую справку.
"Главам районов рекомендовано обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа в соответствии с требованиями о санитарно-бытовом обеспечении в целях недопущения распространения COVID-2019", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.