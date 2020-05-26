На Сахалине детские лагеря откроются с 1 июня

По информации правительства, загородные лагеря должны работать по типу обсерваторов, без контактов извне, в том числе и с родителями. Детей ждут 310 лагерей различного вида — 4 стационарных, 150 — дневного пребывания, 100 — профильных, 18 — палаточного типа и 38 лагерей труда и отдыха. Сейчас учреждения получают заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на предоставление услуг. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отрядах должно быть не более 15 детей, на массовые мероприятия в закрытых помещениях допускается не более 50 человек. Каждый желающий отдохнуть обязан предоставить медицинскую справку.