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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:40
https://ria.ru/20200526/1571997415.html
На Сахалине детские лагеря откроются с 1 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40564/52/405645288_0:451:2037:1597_1036x0_80_0_0_e77fafbcc41b9afc12538272deab6b14.jpg
РИА Новости

На Сахалине детские лагеря откроются с 1 июня

12:11 26.05.2020 (обновлено: 12:40 26.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мая – РИА Новости. Более 300 летних детских лагерей всех типов начнут работать на Сахалине с 1 июня, сообщило во вторник правительство региона.
"Все учреждения будут работать в соответствии с усиленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - говорится в пресс-релизе.
Министерство просвещения РФ направило рекомендации об организации летней оздоровительной кампании с 1 июля. Однако субъектам предоставили право сдвигать сроки с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
"Решение начать принимать ребят с 1 июня принято по итогам заседания межведомственной комиссии, в которую вошли представители управления Роспотребнадзора, главного управления МЧС России по Сахалинской области, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления", – цитирует пресс-служба слова главы регионального министерства образования Анастасии Киктевой.
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По информации правительства, загородные лагеря должны работать по типу обсерваторов, без контактов извне, в том числе и с родителями. Детей ждут 310 лагерей различного вида — 4 стационарных, 150 — дневного пребывания, 100 — профильных, 18 — палаточного типа и 38 лагерей труда и отдыха. Сейчас учреждения получают заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на предоставление услуг. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в отрядах должно быть не более 15 детей, на массовые мероприятия в закрытых помещениях допускается не более 50 человек. Каждый желающий отдохнуть обязан предоставить медицинскую справку.
"Главам районов рекомендовано обеспечить работу лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа в соответствии с требованиями о санитарно-бытовом обеспечении в целях недопущения распространения COVID-2019", - отмечается в сообщении.
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