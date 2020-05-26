В Китае назвали 10 самых загадочных мест России

МОСКВА, 26 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Список загадочных мест страны-северного соседа появился на китайском портале sohu.com. Саамские лабиринты в . Список загадочных мест страны-северного соседа появился на китайском портале sohu.com. Саамские лабиринты в Карелии названы в Китае самым будоражащим воображение уголком России.

Пишут, что Россия поражает своими просторами, великолепными пейзажами и таинственными местами, происхождение которых наука не может объяснить. Автор рассказывает, что из 500 известных шаманских лабиринтов 50 находятся в России. Они обычно возведены в прибрежных районах или на берегах рек и явно имеют религиозное значение, однако их смысл пока так и не разгадан.

На втором месте - Китовая аллея на острове Итыгран. Там нашли около 60 скелетов взрослых китов, их кости установлены вертикально, некоторые из них достигают в высоту пяти метров.

На третьей строчке находится Кашкулакская пещера в Хакасии. Согласно легендам, шаманы приносили там жертвы духам. Если спуститься в нее глубоко, могут возникнуть галлюцинации.