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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-26T12:11
https://ria.ru/20200526/1571997369.html
В Китае назвали 10 самых загадочных мест России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155497/04/1554970444_0:70:3072:1798_1036x0_80_0_0_1dc85c676c835d6d6b14c31dd0aba1b9.jpg
РИА Новости

В Китае назвали 10 самых загадочных мест России

12:11 26.05.2020
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© РИА Новости / Вера КостамоДревнее эскимосское сооружение "Китовая аллея" на острове Ыттыгран в Чукотском автономном округе
Древнее эскимосское сооружение Китовая аллея на острове Ыттыгран в Чукотском автономном округе
© РИА Новости / Вера Костамо
МОСКВА, 26 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Список загадочных мест страны-северного соседа появился на китайском портале sohu.com. Саамские лабиринты в Карелии названы в Китае самым будоражащим воображение уголком России.
Пишут, что Россия поражает своими просторами, великолепными пейзажами и таинственными местами, происхождение которых наука не может объяснить. Автор рассказывает, что из 500 известных шаманских лабиринтов 50 находятся в России. Они обычно возведены в прибрежных районах или на берегах рек и явно имеют религиозное значение, однако их смысл пока так и не разгадан.
На втором месте - Китовая аллея на острове Итыгран. Там нашли около 60 скелетов взрослых китов, их кости установлены вертикально, некоторые из них достигают в высоту пяти метров.
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На третьей строчке находится Кашкулакская пещера в Хакасии. Согласно легендам, шаманы приносили там жертвы духам. Если спуститься в нее глубоко, могут возникнуть галлюцинации.
В список самых загадочных мест России также вошли Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в Западной Сибири, гора Холатчахль на Урале, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области, древний город Аркаим в Челябинской области и Патриаршие пруды в Москве.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
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