Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 12.00 мск, число случаев заражения в мире составляет 5 508 904. Скончались 346 508 человек с COVID-19.
Количество выздоровевших во всем мире составляет 2 234 510.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.