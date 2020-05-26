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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-26T12:18
https://ria.ru/20200526/1571997163.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1036x0_80_0_0_3f34cd236011f6161b6b57207238db31.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона

12:06 26.05.2020 (обновлено: 12:18 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным на 12.00 мск, число случаев заражения в мире составляет 5 508 904. Скончались 346 508 человек с COVID-19.
Количество выздоровевших во всем мире составляет 2 234 510.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Оренбургская областьКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаВ мире
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