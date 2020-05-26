Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T15:36
https://ria.ru/20200526/1571997078.html
Транзит "Газпрома" через Польшу практически прекратился
https://cdn24.img.ria.ru/images/147885/29/1478852945_306:492:2500:1726_1036x0_80_0_0_5b9493f3e949b01806a678eaa6ec5584.jpg
РИА Новости

Транзит "Газпрома" через Польшу практически прекратился

12:05 26.05.2020 (обновлено: 15:36 26.05.2020)
19840
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция "Несвижская" в Белоруссии
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Прокачка газа по трубопроводу из Ямала в Европу практически прекратилась, заявил оператор Gascade, принимающий газ в Германии.
Накануне пункт "Мальнов" на границе Польши и Германии получил в сто раз меньше газа, чем было заявлено. Объемы резко упали в понедельник.
Месторождение природного газа к северу от Басры, Ирак
23 апреля, 08:00
Сюрприз: газовый кризис следует за нефтяным. Что теперь будет
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, 18 мая — на 66%. По результатам аукциона на июнь забронировали около 94% мощностей газопровода.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял, что поставки так или иначе будут продолжаться даже после истечения контракта. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.
Двое на двое
Конец Ямальского контракту: как Россия будет поставлять Европе газ?
16 мая, 15:04
59132126
Обсудить 1
ГазпромЯмалГерманияЕвропаЭкономика
Рекомендуем
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Компрессорная станция
Германия направила газ по "Ямал — Европе" реверсом в Польшу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Назван "единственный способ" остановить "Северный поток — 2"
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Активисты во время митинга против нахождения ядерного оружия в Германии
Штаты хотят сыграть в доброго полицейского с Германией
Разгрузка пшеницы
ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию
Джо Байден и Петр Порошенко
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин во время совещания бросил ручку на стол
Демонстрационные полеты
Эксперт рассказал, когда серийный ПАК ДА поднимется в воздух
Американские доллары
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния