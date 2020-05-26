Транзит "Газпрома" через Польшу практически прекратился

Накануне пункт "Мальнов" на границе Польши и Германии получил в сто раз меньше газа, чем было заявлено. Объемы резко упали в понедельник.
23 апреля, 08:00Сюрприз: газовый кризис следует за нефтяным. Что теперь будет
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, 18 мая — на 66%. По результатам аукциона на июнь забронировали около 94% мощностей газопровода.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял, что поставки так или иначе будут продолжаться даже после истечения контракта. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.