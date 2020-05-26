Транзит "Газпрома" через Польшу практически прекратился

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку "Ямала — Европы" проходит только по итогам аукционов. Мощности на неполный день 17 мая были забронированы примерно на 59%, 18 мая — на 66%. По результатам аукциона на июнь забронировали около 94% мощностей газопровода.