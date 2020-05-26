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2020-05-26T12:01
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Депутат предложил назначать в России послов по вопросам защиты лесов
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РИА Новости

Депутат предложил назначать в России послов по вопросам защиты лесов

12:01 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил назначать в России послов по вопросам защиты лесов в стране по аналогии с послами доброй воли ООН по различной тематике.
"К сожалению, у нас наблюдается тотальное недофинансирование работы регионов по защите и охране лесов. Это факт. Конечно, нужно добиваться того, чтобы эта ситуация менялась. Очень большую роль в этом будет играть министерство финансов РФ. Стоит сказать, на международном уровне очень часто практикуется, когда назначают каких-то амбассадоров или послов доброй воли той или иной темы. Есть в ООН такие послы разных проблемных сфер. Мне кажется, что сейчас уже пришло время, когда лесам России уже нужен такой посол или послы, которые будут действительно защищать интересы леса и нас с вами с точки зрения экологии, здоровья, потому что, к сожалению, путаница в полномочиях и в финансах ни к чему хорошему не приводит", - сказал Николаев РИА Новости.
По его словам, регионы очень часто не могут или не хотят брать на себя ответственность по защите лесов от пожаров по абсолютно объективным причинам: "тем более, и денег у регионов нет". Однако, по словам Николаева, по статистике пожаров этого года можно говорить о том, что очень многое зависит от действий губернаторов.
"Примером тому может послужить Иркутская область, которая была печальным лидером на протяжении нескольких лет по пожарам, но сейчас мы видим, что, во всяком случае пока, ситуация исправляется и во многом благодаря вниманию нового руководства региона", - добавил он.
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Николай Николаев (депутат)Николаев (Украина)Иркутская областьОбщество
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