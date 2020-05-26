Депутат предложил назначать в России послов по вопросам защиты лесов

"К сожалению, у нас наблюдается тотальное недофинансирование работы регионов по защите и охране лесов. Это факт. Конечно, нужно добиваться того, чтобы эта ситуация менялась. Очень большую роль в этом будет играть министерство финансов РФ. Стоит сказать, на международном уровне очень часто практикуется, когда назначают каких-то амбассадоров или послов доброй воли той или иной темы. Есть в ООН такие послы разных проблемных сфер. Мне кажется, что сейчас уже пришло время, когда лесам России уже нужен такой посол или послы, которые будут действительно защищать интересы леса и нас с вами с точки зрения экологии, здоровья, потому что, к сожалению, путаница в полномочиях и в финансах ни к чему хорошему не приводит", - сказал Николаев РИА Новости.