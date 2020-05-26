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2020-05-26T13:07
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В России повысят накопительные пенсии
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РИА Новости

В России повысят накопительные пенсии

11:59 26.05.2020 (обновлено: 13:07 26.05.2020)
115584
© РИА Новости / Рамиль СитдиковТабличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Накопительные пенсии в России с 1 августа повысят на 9,13%, сообщили в пресс-службе ПФР.
Такой коэффициент связан с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам года, превысивших инфляцию в три раза.
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Повышение на 7,99% с августа также получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым деньги выплачивают не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тысячи пенсионеров.
Средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 1705 рублей.
Оба вида пенсии назначают женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет либо раньше при досрочном выходе на пенсию.
В ПФР отметили, что на повышение выплат уйдет 1,87 миллиарда рублей.
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Популярные комментарии
Тысячи безвременно погибшие пенсионеры поделились, а не то что какой-то прорыв совершился.
26 мая, 12:01
Свобода Слова
97214222
Если ты не в курсе, из каких источников формируется накопительная пенсия, то лучше не позорься со своей диванной аналитикой.
26 мая, 12:18
Алексей Шипарёв
16000019
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