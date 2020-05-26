Огонь с горевших в Самарской области домов перекинулся на камыш

"Ликвидация открытого горения в 12.20 (11.20 мск), идет проливка конструкций. Возгорание перекинулось на камыш на площади 2 гектара", - сказал собеседник агентства.

По словам Бойко, из-за сильного ветра угли от пожара долетели до поля с сухим камышом, которое находится в 500 метрах от сгоревших жилых домов.