Огонь с горевших в Самарской области домов перекинулся на камыш

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в жилых домах в поселке Яицкое в Самарской области ликвидировано, огонь перекинулся на камыш на площади 2 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в поселке Яицкое поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. По информации МЧС РФ, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В 11.45 (10.45 мск) пожар локализовали.
"Ликвидация открытого горения в 12.20 (11.20 мск), идет проливка конструкций. Возгорание перекинулось на камыш на площади 2 гектара", - сказал собеседник агентства.
Ранее начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко заявил, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправной электропроводки, около 100 жителей сгоревших домов расселят в пункте временного размещения.
По словам Бойко, из-за сильного ветра угли от пожара долетели до поля с сухим камышом, которое находится в 500 метрах от сгоревших жилых домов.