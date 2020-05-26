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Огонь с горевших в Самарской области домов перекинулся на камыш
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РИА Новости

Огонь с горевших в Самарской области домов перекинулся на камыш

11:57 26.05.2020 (обновлено: 12:10 26.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в жилых домах в поселке Яицкое в Самарской области ликвидировано, огонь перекинулся на камыш на площади 2 гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре в 11 частных жилых домах в поселке Яицкое поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск), площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. По информации МЧС РФ, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. В 11.45 (10.45 мск) пожар локализовали.
"Ликвидация открытого горения в 12.20 (11.20 мск), идет проливка конструкций. Возгорание перекинулось на камыш на площади 2 гектара", - сказал собеседник агентства.
Ранее начальник ГУМЧС по Самарской области Олег Бойко заявил, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправной электропроводки, около 100 жителей сгоревших домов расселят в пункте временного размещения.
По словам Бойко, из-за сильного ветра угли от пожара долетели до поля с сухим камышом, которое находится в 500 метрах от сгоревших жилых домов.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьПроисшествия
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