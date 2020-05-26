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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:40
https://ria.ru/20200526/1571996331.html
Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса

11:55 26.05.2020 (обновлено: 13:40 26.05.2020)
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ни одна из выявленных до сих пор мутаций коронавируса SARS-CoV-2 не усугубляет его опасность — к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного на портале biorxiv.org.
Специалисты Университетского колледжа Лондона проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов, создали модель эволюционного дерева и посмотрели, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.
Выяснилось, что все изученные мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ в размножении, то есть не улучшают его способность к распространению и заражению. При этом обнаружилось, что некоторые мутации не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме вредны для самого вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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