Ученые развеяли миф о мутациях коронавируса

Специалисты Университетского колледжа Лондона проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов, создали модель эволюционного дерева и посмотрели, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.

Выяснилось, что все изученные мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ в размножении, то есть не улучшают его способность к распространению и заражению. При этом обнаружилось, что некоторые мутации не оказывают никакого эффекта, а большинство изменений в геноме вредны для самого вируса.