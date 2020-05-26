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2020-05-26T11:53
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На стройплощадке в Калининграде разбился рабочий, упав с восьмого этажа
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РИА Новости

На стройплощадке в Калининграде разбился рабочий, упав с восьмого этажа

11:53 26.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели упавшего с большой высоты рабочего на строительной площадке в Калининграде, сообщила журналистам представитель СУСК РФ по области Наталья Гацко.
"Сообщение о гибели рабочего на одном из строительных объектов в городе Калининграде поступило в правоохранительные органы 25 мая. По данному факту в следственном отделе по Московскому району города Калининграда следственного управления СК России по области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Гацко.
По предварительным данным, в понедельник на строительной площадке строящегося многоквартирного дома на улице Автомобильной с высоты, предположительно, восьмого этажа упал рабочий. От полученных травм 41-летний мужчина умер на месте до приезда скорой медицинской помощи.
По словам Гацко, для выяснения точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза.
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