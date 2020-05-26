На стройплощадке в Калининграде разбился рабочий, упав с восьмого этажа

По предварительным данным, в понедельник на строительной площадке строящегося многоквартирного дома на улице Автомобильной с высоты, предположительно, восьмого этажа упал рабочий. От полученных травм 41-летний мужчина умер на месте до приезда скорой медицинской помощи.