На Шри-Ланке разрешили перемещение по стране

"Местные власти приняли решение сократить комендантский час и установить время его действия с 22:00 до 04:00 (ежедневно) по всей стране. Разрешено перемещение между дистриктами (кроме Коломбо и Гампахи)", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.