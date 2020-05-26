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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:13
https://ria.ru/20200526/1571996174.html
На Шри-Ланке разрешили перемещение по стране
https://cdn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_0:170:7360:4310_1036x0_80_0_0_7e6330ccfb00f4fca649307ff2ad0502.jpg
РИА Новости

На Шри-Ланке разрешили перемещение по стране

11:52 26.05.2020 (обновлено: 13:13 26.05.2020)
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© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
© Fotolia / M.V. Photography
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Власти Шри-Ланки сократили комендантский час, введенный из-за коронавируса, и разрешили перемещение между дистриктами страны, сообщило посольство РФ в Шри-Ланке и в Мальдивской Республике.

"Местные власти приняли решение сократить комендантский час и установить время его действия с 22:00 до 04:00 (ежедневно) по всей стране. Разрешено перемещение между дистриктами (кроме Коломбо и Гампахи)", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

Как сообщалось ранее, комендантский час был введен на всей территории страны с 20.00 до 05.00, при этом отмечалось, что в дистриктах Коломбо и Гампаха комендантский час продолжает действовать до дальнейших распоряжений. Позже был разрешен выход на улицу за лекарствами и продуктами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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