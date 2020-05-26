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2020-05-26T12:02
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ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров
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РИА Новости

ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров

12:02 26.05.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров в результате роста самого импорта, заявил глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин.
"Наверное, следует ожидать некоторого восстановления импорта и спроса на валюту со стороны импортеров, сейчас в условиях ограничительных мер упал не только экспорт, но и импорт. Но вместе с тем такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом - это международные поездки - этой компоненты не будет", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.
Заботкин добавил, что ситуация на валютном рынке стабильная и определяется макроэкономическими факторами. "Опять же, если уж при цене нефти в 10 долларов курс вел себя сравнительно стабильно, то, наверное, и дальше его колебания будут в рамках того, что мы уже наблюдали", - указал глава департамента ЦБ.
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