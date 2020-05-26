ЦБ ожидает восстановления спроса на валюту со стороны импортеров

"Наверное, следует ожидать некоторого восстановления импорта и спроса на валюту со стороны импортеров, сейчас в условиях ограничительных мер упал не только экспорт, но и импорт. Но вместе с тем такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом - это международные поездки - этой компоненты не будет", - сказал он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.