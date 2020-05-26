В Самарской области число жертв коронавируса достигло 17

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Мужчина 84 лет, у которого был диагностирован Мужчина 84 лет, у которого был диагностирован коронавирус , скончался в Самарской области , у него были заболевания сердечно-сосудистой системы, это 17-й летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего в регионе… 17 (человек) скончались, в том числе мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области также подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 73 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 14 заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области подтверждено 2205 случаев заболевания коронавирусом, 669 человек выздоровели.