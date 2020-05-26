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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:46
https://ria.ru/20200526/1571995863.html
В Самарской области число жертв коронавируса достигло 17
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области число жертв коронавируса достигло 17

11:46 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самара. Архивное фото
САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Мужчина 84 лет, у которого был диагностирован коронавирус, скончался в Самарской области, у него были заболевания сердечно-сосудистой системы, это 17-й летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 174 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
"Всего в регионе… 17 (человек) скончались, в том числе мужчина 84 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области также подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 73 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 14 заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области подтверждено 2205 случаев заболевания коронавирусом, 669 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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